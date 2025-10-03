La joya colonial que está ubicada esta ubicada en la parroquia La Pastora, al oeste de Caracas, entre San Andrés y Desbarrancados, atrae a cientos de visitantes de todo el mundo.

La Casa Museo del Dr. José Gregorio Hernández es un importante espacio de devoción y cultura que se ha consolidado como un punto de referencia para feligreses y amantes de la historia venezolana.

Imagen: Haiman El Troudi

Es una edificación de estilo colonial con altos ventanales de madera, donde se honra la vida y obra del beato venezolano, en ese lugar "El venerable", residió con su hermana María Isolina Hernández, durante su adultez.

La casa estuvo en abandono por mucho tiempo, debido a esto funcionó por años como estacionamiento y taller mecánico. Posteriormente, en el año 2021 fue recuperada por la Alcaldía del Municipio Libertador, estableciéndola nuevamente como un tesoro patrimonial a la ciudad.

Imagen: Haiman El Troudi

La obra fue ejecutada por un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros, un arquitecto, un arqueólogo, antropólogos, un sociólogo y miembros de la comunidad.

El recorrido del museo, incluye una pasarela con plataformas transparentes que permite a los visitantes caminar sobre la excavación y observar una parte de los restos de la vivienda original. Además, al fondo de la entrada, se encuentra una capilla donde los devotos pueden rezar y meditar ante la escultura del Beato José Gregorio Hernández.

Imagen: Haiman El Troudi

Un viaje al pasado

La Casa Museo, está distribuida en tres espacios clave que recrean fielmente una sala, una habitación y el consultorio médico de la época, exhibiendo objetos que pertenecieron en la vida al "médico de los pobres".

Imagen: Haiman El Troudi

Además de preservar la arquitectura original, la casa es un centro dinámico de actividades:

Cuenta con un espacio dedicado a la celebración de misas y eventos religiosos.

La casa recibe su mayor afluencia de visitantes los fines de semana, muchos de ellos provienen de diferentes partes del mundo, atraídos por la historia, la devoción y actividades especiales que se ofrecen en la galería.

Además, en la parte superior de la fachada se encuentra el café “Goyito”, un mirador con vistas privilegiadas al Ávila y a la Pastora.

Imagen: redes sociales

El museo abre sus puertas de martes a domingo, en horario de 9:00 am a 4:30 pm y cuenta con seis guías especializados que están disponibles para acompañar a los visitantes e instruirlos en la historia de la casa y el significado de las piezas exhibidas.

Noticia Al Día / Arelys Munda