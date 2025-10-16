Cinco mil venezolanos abarrotarán Plaza de San Pedro en Roma para presenciar canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

El papa León XIV canonizará este domingo a los dos primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández (18641919) y la madre Carmen Rendiles (19031977). En la plaza de San Pedro lo van a presenciar 5.000 compatriotas y, en Caracas, miles lo seguirán en directo en la plaza de la Candelaria. José Gregorio, como lo llaman en su país, es una figura tan querida en la dividida Venezuela que el Papa Francisco le dispensó del requisito de un milagro para ser canonizado,reseña el medio de comunicación PressReader.

Aunque el número de 5 mil venezolanos en Roma para la canonización de José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles no es una cifra oficial, el entusiasmo es palpable.y las estimaciones hasta el momento se calculan en miles de compatriotas que han viajado a la capital italiana, mientras que otros han preinscrito su asistencia, para participar en este histórico evento.



Informan los enviados especiales de Venezolana de Televisión (VTV) que en un recorrido por las calles de la ciudad santa,se ven a ciudadanos venezolanos y venezolanas que vienen a acompañar este proceso religioso. El día de mañana se realizará una peregrinación "que es caminar justamente hasta llegar al Santo Sacramento, en este caso a la Iglesia de San Pedro", informan.

Destacan que los connacionales que se encuentran en la ciudad para participar en la actividad están residenciados en diferentes partes del mundo y de numerosas regiones de Venezuela, "que han venido llegando desde el Aeropuerto Internacional ‘Leonardo Da Vinci’ y que están haciendo acto de presencia en la Plaza de San Pedro".

Asimismo, hicieron hincapié en que en 195 años de historia de la República nunca y dijeron que “es un hecho más hermoso, en el que veremos sus imágenes estar justamente veneradas en la Basílica".

Se realizarán actividades previas, en las que se espera un concierto de la Orquesta Sinfónica, en el que más de un centenar de niños del Sistema de Coro y Orquestas estarán presentándose en esta fecha.

Por su parte, monseñor Owaldo Enrique Araque Valero, de Guanare, exaltó que el próximo domingo 19 de octubre, Venezuela tendrá "dos grandes santos", lo que significa una alegría para todo el pueblo y toda la iglesia, "porque José Gregorio Hernández es muy conocido mundialmente por su trabajo, empeño y esa actividad misionera de atención a los pobres, lo que ha dejado una marca grande en Venezuela y en el mundo entero, y de allí nuestro entusiasmo, gozo y alegría".