La Arquidiócesis de Mérida, invita a la feligresía a participar en una serie de eventos de profunda significación espiritual, que culminarán con una solemne Eucaristía de Unción por los enfermos, en honor al Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, ante su inminente canonización.

La celebración está organizada por el Presbítero Jean Carlos González, junto a los Indios Coromotanos, comerciantes, transportistas y devotos en general, el objetivo es unir a la comunidad en oración y gratitud por el "siervo de Dios".

Programación de los Actos de Fe

18 de octubre: Vigilia y oración

Las actividades inician el viernes 18 de octubre, a las 9:00 pm, con una Vigilia de Oración y Alabanzas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Las Tienditas del Chama, clamando por el milagro de la canonización.

19 de octubre: Procesión, desarrollo y unción

Procesión de Fe y Esperanza: A las 9:30 am partirá una solemne procesión con la imagen del Beato, desde la Iglesia de Las Tienditas del Chama hasta la Iglesia de la Urbanización Carabobo.

Acto Sincrónico al Vaticano: Durante la mañana, en un gesto de unidad con la Iglesia Universal, se realizará la develación de un pendón monumental con la imagen del Beato José Gregorio Hernández, en la entrada de la Iglesia de Las Tienditas del Chama.

Culminación con Solemne Eucaristía de Unción: La procesión finalizará en la Iglesia de la Urbanización Carabobo, donde se celebrará una Solemne Eucaristía de Unción por los Enfermos. Este acto de caridad y esperanza refleja el espíritu de servicio de José Gregorio Hernández.

El ambiente festivo se completará con la tradicional Quema de Pólvora, Música Tradicional de Cuerda y un Brindis de Confraternidad para todos los asistentes.

