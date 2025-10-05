Domingo 05 de octubre de 2025
Construyen plaza en honor a madre Carmen Rendiles en Caracas

Los trabajos están bastante adelantados, informó la alcaldesa Carmen Meléndez

Por María Briceño

Construyen plaza en honor a madre Carmen Rendiles en Caracas
Foto: agencia
Una plaza en honor a la madre Carmen de Venezuela está siendo construida en el sector La Trilla, en la parroquia Altagracia, justo frente al Panteón Nacional.

Los trabajos están bastante adelantados, informó la alcaldesa Carmen Meléndez en su Instagram, durante una visita de inspección realizada este viernes en la noche. Dijo que será un espacio de fe y esparcimiento, en homenaje a la madre Carmen Rendiles, quien será la primera santa caraqueña.

“Seguimos honrando la memoria de nuestra caraqueña Ilustre, la madre Carmen Rendiles, quien será canonizada junto al doctor José Gregorio Hernández el próximo 19 de octubre, en la ciudad de El Vaticano, en Roma, Italia”, escribió.

La alcaldesa realizó un recorrido por las obras que se ejecutan entre las parroquias La Pastora, Altagracia y Candelaria, para enaltecer la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

En Altagracia

También visitó los trabajos en la Casa Madre de las Siervas de Jesús, ubicada entre las esquinas de Luneta a Caja de Agia, por cuyos pasillos caminó esta religiosa.

Señaló que esta casa es histórica, porque en ella se conservan las reliquias de la primera santa venezolana “y objetos originales que recuerdan la evolución de la congregación en nuestro país”.

En La Pastora

La alcaldesa estuvo observando, junto al ministro de Obras Públicas, Juan Luces, los trabajos que se vienen realizando en la iglesia de La Divina Pastora y sus alrededores, donde las casas ubicadas en el casco histórico de La Pastora están siendo pintadas y refaccionadas.

La iglesia está siendo rehabilitada en sus techos y frisos y su fachada está siendo remozada y pintada. “Estos espacios también forman parte de la ruta turística de fe en Caracas, que se activa especialmente ante la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles”, dijo.

Igualmente en el Museo de José Gregorio Hernández, donde se realizan mejoras.

Meléndez luego estuvo en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, donde también se realizan trabajos de mejoras en su interior y sus alrededores.

Inspeccionó las obras que se desarrollan, tanto en la plaza como dentro de la iglesia, y aseguró que “pronto ofrecerán un nuevo rostro a estos espacios históricos y de suma importancia para el pueblo de Caracas y de todo el territorio nacional”.

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias

