Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

El relato proviene del artista Eduardo Chumaceiro, quien en 2019 trabajó junto al Padre Gerardino Barracchini, Vicepostulador de la Causa de Canonización.

Por Arelys Munda

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La imagen oficial del Dr. José Gregorio Hernández que adornará la fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano el día de su canonización, tiene una historia de profunda fe y un detalle artístico clave: una sutil sonrisa agregada para humanizar al "Médico de los Pobres" y acercarlo a sus devotos.

El relato proviene del artista Eduardo Chumaceiro, quien en 2019 trabajó junto al Padre Gerardino Barracchini, Vicepostulador de la Causa de Canonización, en el proyecto visual para el centenario de la muerte del Beato.

Según una publicación en sus redes sociales, Chumaceiro aparte de agradecer la oportunidad, relata que el Padre Barracchini solicitó explícitamente modificar una fotografía antigua de Hernández para suavizar su apariencia.

Imagen: @echbookdesign

El padre Gerardino me dijo: “Esa es la imagen que quiero utilizar, pero necesitamos hacer que José Gregorio se vea más amigable y cercano”.  el Vicepostulador añadió: "Recuerdo haberle respondido que eso implicaba alterar su imagen original, pero él me explicó que todas las imágenes existentes lo mostraban con un semblante muy serio, y que su intención era humanizarlo, hacerlo sentir más próximo a la gente".

Aunque la idea inicial implicaba alterar una imagen histórica, la visión del Vicepostulador era clara: presentar un José Gregorio más accesible, reflejando su caridad y espíritu.

La imagen que viajó a Roma

Para lograr este delicado cambio, el artista contactó al diseñador gráfico Ricardo Arispe. Quien propuso dos versiones, eligiendo finalmente la que presentaba "una sonrisa más suave y natural". Esa significativa imagen fue la protagonista, para desarrollar todo el proyecto visual en el centenario de la muerte del santo trujillano, y fue ese mismo material el que se utilizó para introducir la Causa de Beatificación de José Gregorio Hernández en Roma.

Imagen: Imagen: @echbookdesign

La culminación de este esfuerzo ocurrió recientemente, cuando Ricardo Arispe contactó al artista para compartir un emocionante video de la imagen oficial elegida para la canonización, la misma que será colocada en el tapete de la fachada del Vaticano.

"No puedo más que sentir una profunda gratitud. Gracias, Ricardo. Gracias, Padre Gerardino. Y gracias, desde el corazón, a la persona que me recomendó para este trabajo", concluye Eduardo Chumaceiro en la publicación.

La imagen elegida por el Vaticano no solo celebra la santidad de José Gregorio Hernández, sino que también honra la intención de quienes buscaron presentarlo al mundo con el calor humano y la cercanía que caracterizaron su vida.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Comando Sur presume una maniobra con

Comando Sur presume una maniobra con "fuego real" en el Caribe

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

La historia de amor entre Katy Perry y Justin Trudeau

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Jennifer Aniston revela que nunca ha considerado la adopción 

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Ya estamos en el Vaticano

Ya estamos en el Vaticano

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

Atención usuarios: Estas son las restricciones viales por trabajos de asfaltado en Maracaibo y San Francisco para este miércoles 15-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Arranca el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica por Patria

El monto asignado a los trabajadores de la administración pública es de 120 dólares

Al Dia

Petro anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

República Dominicana, anfitriona del evento, informó que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Al Dia

La Canasta Alimentaria en Maracaibo alcanzó los 580 dólares en septiembre: Según datos de la CCM

Los cálculos están basados en el consumo de una familia de cinco miembros

Al Dia

La mujer más celosa del mundo somete al marido a un dector de mentiras cuando llega a la casa: Eso se llama síndrome de Otelo

Diagnosticada con el síndrome de Otelo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025