Jueves 09 de octubre de 2025
Canonización

"Quédate tranquila que yo te voy a curar": Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Historias de sanaciones inexplicables han surgido, como la de una madre que, tras una grave enfermedad, se levantó de la cama gracias a su intercesión. Otro testimonio conmovedor es el de un joven que, tras un accidente automovilístico devastador, se recuperó milagrosamente, dejando a médicos y familiares asombrados.

Por Pasante1

En un conmovedor testimonio de fe y esperanza, más de mil personas han sido testigos de los milagros del Dr. José Gregorio Hernández, un ícono de la medicina y la espiritualidad en Venezuela.

En una encuesta realizada por Noticia al Día, zulianos compartieron sus experiencias, revelando cómo las oraciones de los venezolanos han sido escuchadas y atendidas por este admirable médico.

A pesar de las adversidades y los momentos críticos en los que muchos estuvieron al borde de perder la vida, la fe en el Dr. Hernández es un faro de luz. Historias de sanaciones inexplicables surgen, como la de una madre que, tras una grave enfermedad, se levantó de la cama gracias a su intercesión.

Otro testimonio conmovedor es el de un joven que, tras un accidente automovilístico devastador, se recuperó milagrosamente, dejando a médicos y familiares asombrados.

Estas personas, aferradas a la esperanza, encuentran en su intercesión un motivo para seguir adelante. Hoy, son testigos de milagros que han transformado sus vidas y las de sus seres queridos.

Entre ellos, se cuentan relatos de curaciones de cáncer, restauraciones de la salud mental y hasta la protección en momentos de peligro extremo. Cada historia es un recordatorio del poder de la fe y la importancia de creer en lo extraordinario.

La comunidad sigue unida en agradecimiento, celebrando los milagros que, gracias al Dr. José Gregorio Hernández, traen paz y alivio a sus corazones. Estas experiencias compartidas no solo fortalecen la fe, sino que también inspiran a otros a buscar la esperanza en tiempos de dificultad.

Sigamos compartiendo estas historias, porque cada testimonio es un rayo de luz en tiempos oscuros. ¡La fe mueve montañas y el legado del Dr. José Gregorio Hernández sigue vivo en cada uno de nosotros!

Kelly Nava/ Pasante

Video y Fotos: Leila González

Noticia al Dia

