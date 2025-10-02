El Papa León XIV ha exhortado a los profesionales de la salud de América Latina, a seguir el ejemplo del Beato José Gregorio Hernández, destacando la necesidad de "compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados".

En un discurso dirigido a la delegación de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe, el Pontífice calificó al médico venezolano como un buen ejemplo, pues supo combinar sus avanzadas habilidades médicas con su dedicación a los más necesitados, lo que le otorgo el título de «médico de los pobres».

Médico Humanista

El Santo Padre centró gran parte de su intervención, en el valor del contacto humano en el ejercicio de la medicina. León XIV, interpretó un pasaje del Evangelio de San Marcos, recalcando que Jesús "no sólo curaba con un gesto, sino que establecía una relación personal con los enfermos".

Además, el sumo pontífice enfatizó que: "El diálogo, la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica, más allá de los instrumentos y herramientas que se utilizan" .

"Recordemos el fiel ejemplo de Jesús, que con solo una caricia o una palabra otorgaba salud y salvación, por eso él se convierte en un modelo de servicio para quienes ejercen la medicina", afirmó el vicario de Cristo. Inspirados en esta figura, y aludiendo a la memoria litúrgica de los Santos Ángeles Custodios, los profesionales de la salud están llamados a acompañar, cuidar y proteger la vida de quienes sufren.

León XIV también, planteó los desafíos que conlleva la integración de la Inteligencia Artificial en la medicina, aunque reconoció de inmediato su inmenso valor y destacó que la era tecnológica constituye una gran ayuda y actualmente es un asistente fundamental en la atención clínica.

Sin embargo, advirtió claramente que la tecnología "nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren. El algoritmo no puede sustituir un gesto de cercanía ni una palabra de consuelo".

José Gregorio Hernández, es el mejor guía para el ejercicio de la medicina hoy: un profesional de "alta competencia" que nunca olvidó llevar "serenidad y esperanza" a los más vulnerables, reservando siempre el amor y el servicio por encima de todo.

Noticia Al Dia / Arelys Munda