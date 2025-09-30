Yeyson Paredes, conocido cariñosamente como "El Peregrino de los Andes" por su profunda fe, ha emprendido la fase más ambiciosa de su misión: conseguir viajar a El Vaticano para presenciar la histórica canonización del Dr. José Gregorio Hernández, programada para el próximo 19 de octubre.

Su partida se produce después de culminar una épica travesía de 45 días que puso a prueba su resistencia física y espiritual. Yeyson recorrió caminando en un inminente viaje los páramos andinos, atravesando los estados de Trujillo, Mérida y Táchira con el único fin de honrar y difundir la devoción al "Médico de los Pobres".

Motivado por su devoción inquebrantable, Yeyson ha planificado una parada estratégica en Caracas. El objetivo de esta breve escala en la capital es visitar la Iglesia La Candelaria, dónde se encuentran los restos del Beato y además movilizar y gestionar los recursos necesarios que le permitan costear el traslado a Roma.

Este viaje no es solo la realización de un sueño personal, sino el cumplimiento de una promesa. El Peregrino viaja llevando consigo la imagen del Dr. José Gregorio Hernández, como símbolo de la fe que representa. Aunque los detalles logísticos de su viaje internacional se mantienen reservados, su determinación por estar presente en la ceremonia es absoluta.

La travesía de Yeyson Paredes se erige como un emotivo testimonio de fe que trasciende fronteras, recordando el inmenso significado que tiene la elevación del Dr. José Gregorio Hernández a los altares para toda Venezuela.

