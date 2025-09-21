El Peregrino de los Andes, Yeyson Paredes, sufrió una descompensación este 20 de septiembre, en la localidad de El Cobre, estado Táchira. Paredes se encuentra a pocos kilómetros de San Cristóbal, donde tenía previsto culminar su peregrinación.

A través de un video en sus redes sociales, Paredes se nota conmovido y exhausto. El joven informó que ha estado experimentando síntomas de agotamiento físico, fiebre, vómitos y dolores musculares desde hace varios días. "La salud y la deshidratación son fuertes, pero mi fortaleza mental y espiritual harán que descanse para seguir continuando mi peregrinación", declaró.

"Como ustedes pueden ver, me están poniendo suero. Quería disculparme con todas las personas por no llegar el día de mañana a San Cristóbal. Ya me está pasando factura el desgaste" añadió Paredes.

A pesar del cansancio y el malestar, el peregrino se mostró optimista, afirmando que cuenta con el apoyo espiritual del Dr. José Gregorio Hernández, incluso los médicos de la localidad le han prestado una imagen del Beato para su tranquilidad.

"Estoy acá en este centro de salud y bueno, quería disculparme con todo el mundo y tratar de recuperarme el día de hoy para mañana arrancar nuevamente a San Cristóbal y culminar esta peregrinación de los andes", agregó Paredes.

También aprovechó para agradecer el apoyo de quienes lo han acompañado durante sus 39 días de recorrido, y pidió oraciones para su pronta recuperación. "Muchísimas gracias a todos y que Dios me los bendiga. Horita me están pasando el suero, pero bueno, seguimos adelante. Muchas gracias."

Yeyson Paredes, conocido como "El Peregrino de los Andes", es un devoto del Dr. José Gregorio Hernández que ha caminado más de 400 kilómetros por la fe. Su peregrinación, que comenzó en Isnotú, tiene como objetivo principal difundir el legado del santo trujillano. El recorrido ha cubierto ya los estados Trujillo, Mérida y gran parte de Táchira.

Su travesía va más allá de un simple recorrido. Su aspiración final es llegar al Vaticano para asistir a la canonización de José Gregorio Hernández. En su camino, acompañado siempre por una imagen del "Siervo de Dios", ha visitado comunidades, iglesias, hospitales y hogares de familias, difundiendo la devoción en cada lugar que pisa.

Noticia Al Dia / Arelys Munda