Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

El río humano por San José Gregorio Hernández nunca cesó: Más de 7000 personas caminaron a Isnotú

La carretera se mantuvo como un río humano constante, alimentado por la fe inquebrantable hacia el "Médico de los Pobres".

Por Arelys Munda

El río humano por San José Gregorio Hernández nunca cesó: Más de 7000 personas caminaron a Isnotú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El estado Trujillo se rindió a los pies de su hijo más ilustre, el recién canonizado San José Gregorio Hernández. Entre 7.000 y 8.000 peregrinos participaron en la emotiva caminata de 17 kilómetros desde Valera hasta Isnotú, su tierra natal, en una jornada donde la fe se demostró incansable porque la afluencia de devotos nunca cesó.

El peregrinaje arrancó a primera hora, con los más madrugadores partiendo desde municipios cercanos a las seis de la mañana. Si bien la multitud de Valera se unió poco después, el flujo de personas que se sumaba al recorrido a lo largo del día fue una imagen conmovedora.

Imagen: Abraham Zambrano

Las personas nunca dejaron de llegar, ni siquiera en las horas de mayor sol. Al contrario, la carretera se mantuvo como un río humano constante, alimentado por la fe inquebrantable hacia el "Médico de los Pobres".

En este mar de devoción, destacaron los actos de sacrificio y amor, cientos de personas iban a pagar favores concedidos o a caminar para mantener su fe.

Imagen: Abraham Zambrano

Ante el gran evento de la canonización, la noche anterior, en la ruta podía verse como feligreses caminaron descalzos, ofreciendo el sacrificio como gratitud. También padres y madres llevaron a
sus hijos, asegurando que el orgullo de tener un santo en casa se transmitiría a la siguiente generación.

Asimismo, miles acudieron a encender una velita en el Santuario, buscando la intercesión de su santo.

El Santo de todos

Imagen: Abraham Zambrano

Desde el inicio de la caminata, la imagen hiperrealista de San José Gregorio Hernández, fue trasladada en hombros en medio de un solemne y simbólico relevo, que honró su vida de servicio sin distingos de clase:

  • Médicos: fueron los primeros en cargar la imagen hiperrealista otorgando a través de este gesto un importante tributo a la profesión de José Gregorio Hernández.
  • Maestros: los docentes también llevaron sobre los hombros al nuevo Santo, dando testimonio de su vocación de enseñanza y ayuda a los demás.
  • Sociedad Civil: finalmente personas de la sociedad trujillana, desde organizaciones parroquiales, obreros y organizaciones eclesiásticas pudieron trasladar al santo en hombros duranta la gran caminata.
Imagen: Abraham Zambrano

Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, por relevos se turnaban para sostener la efigie, sintiendo en sus manos el peso bendito del milagro de la santidad.

La Caminata culminó en el Santuario Divino Niño Jesús de Isnotú, donde los peregrinos se postraron ante la tierra sagrada. Posteriormente, se ofició la solemne Misa de Acción de Gracias, que marcó la primera celebración litúrgica en la tierra natal del Santo.

Imagen: Abraham Zambrano

Presidida por Mons. Ramón Aponte y el Pbro. José Gregorio Escalona, Vicario General de la Diócesis de Trujillo, la Eucaristía fue un momento de gracia donde el júbilo se transformó en contemplación.

Con esta magna celebración, el pueblo de Trujillo reafirma su fe inquebrantable y el inmenso orgullo de haber entregado a la Iglesia universal a un hombre cuya vida fue un espejo de la caridad de Cristo.

Imagen: Abraham Zambrano

La santidad ha llegado a Venezuela, y el perfume de la fe envuelve por siempre al pueblo de Isnotú.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día:

Ira Fronten celebra su nominación a los Premios Soto con Noticia al Día: "Estoy muy emocionada"

Jorge Márquez asume jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Jorge Márquez asume jefatura nacional del Sistema 1×10 del Buen Gobierno

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Noticias Relacionadas

Internacionales

Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD)
Zulia

Primer monumento en honor a San José Gregorio Hernández en Maracaibo fue develado en la Av 5 de Julio por el alcalde Di Martino

En un esfuerzo mancomunado entre la empresa privada y la municipalidad, este lunes 20 de octubre, el Alcalde Gian Carlo…
Zulia

¿Conocéis Juyasirain?, el edén escondido de Mara, donde el agua susurra en wayuunaiki

Este rincón selvático se ha convertido en un destino emergente para quienes buscan aventura, conexión espiritual y contacto directo con la naturaleza
Zulia

Terminal de San Francisco vuelve a las manos de la Alcaldía

La transferencia busca optimizar la gestión local del terminal y garantizar su funcionamiento eficiente bajo la administración municipal

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025