Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

José Gregorio Hernández Cisneros, nació el 26 de octubre de 1864 en el pequeño y acogedor pueblo de Isnotú, ubicado en el estado Trujillo.

Por Arelys Munda

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’
Diseño: Haroldo Manzanilla / Imagen: Franyer García
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Gregorio Hernández Cisneros, nació el 26 de octubre de 1864 en el pequeño y acogedor pueblo de Isnotú, ubicado en el estado Trujillo. Su vida estuvo marcada por la excelencia académica, el rigor científico y una fe inagotable que puso al servicio de los más vulnerables.

Desde temprana edad, destacó por su conducta ejemplar y su excelencia como estudiante. Los buenos valores y su personalidad caritativa fueron moldeados en un hogar profundamente amoroso y espiritual, así como por una comunidad humilde, trabajadora y llena de virtudes.

Imagen: redes sociales

El médico pionero y humanista

El legado de José Gregorio Hernández es esencialmente científico. Todos lo reconocen como el responsable de asentar las bases de la medicina científica moderna en Venezuela. Tras su formación en Europa, no solo regresó al país para ejercer, sino que marcó un antes y un después en la docencia de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Imagen: redes sociales

Como un hombre "observador, metódico" e íntegro, instaló el primer laboratorio científico nacional y se dedicó apasionadamente a impartir materias pioneras como bacteriología, histología y fisiología experimental.

Su dedicación a la investigación rigurosa se evidencia en sus estudios: un ejemplo destacado fue su análisis sobre los jóvenes de la zona de Los Andes, donde observaron que presentaban un número de glóbulos rojos inferiores al normal en casi un 50%.

Imagen: redes sociales

Su hipótesis científica postulaba que en las zonas de gran altura, el oxígeno era mejor transportado por estos glóbulos. Para confirmar esto, solicitó al gobierno realizar un estudio exhaustivo en los reclutas andinos que ingresaban al ejército.

Un legado permanente

El sello distintivo de su vida es la total ausencia de conflicto entre la ciencia y la fe. Su vida se distinguió por la total ausencia de conflicto entre la ciencia y la fe, el santo entendía la ciencia como un camino para comprender la creación, y la fe, como el motor inagotable de su servicio humanitario.

El final de su vida terrenal, a sus 54 años, se convirtió en el catalizador de su culto popular inmediato. El domingo 29 de junio de 1919, falleció después de ser atropellado por un vehículo en la esquina de Amadores, en La Pastora, Caracas.

Imagen: redes sociales

El accidente ocurrió mientras el médico regresaba de una farmacia, dónde buscaba medicamentos para una anciana pobre, cumpliendo así un último acto de caridad. El impacto contra la cera le provocó una fractura de cráneo que acabó con su vida instantáneamente.

El primer santo venezolano

El lamentable deceso, ocurrido en medio de un acto de servicio desinteresado, fue percibido por el pueblo no como un simple accidente, sino como el sacrificio final de una vida de entrega total.

Se estima que unas 20.000 personas, casi una cuarta parte de la población de Caracas en aquel momento, asistieron a su procesión fúnebre. Esta devoción masiva, mantuvo el culto por más de un siglo, hasta que el pasado 19 de octubre de 2025, con su canonización oficial, la Iglesia validó formalmente la creencia histórica del pueblo.

Imagen: redes sociales

La elevación a los altares de José Gregorio Hernández Cisneros, culminó una causa centenaria y consagró la triple corona de su legado: pionero científico, ciudadano ejemplar y santo de la caridad.

Imagen: redes sociales

Al celebrarse 161 años de su natalicio, su vida se erige como una enseñanza permanente: el rigor intelectual y la fe profunda se pueden complementar para servir plenamente a la humanidad.

Noticia Al Dia / Arelys Munda




Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Noticias Relacionadas

Internacionales

El huracán Melissa alcanza la categoría 4

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro
Al Dia

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

El conjunto merengue se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en la cima de la tabla de LaLiga
Al Dia

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Los consumidores están pagando entre 6 y 8 dólares por kilo en los mercados y charcuterías
Al Dia

Choque en la avenida 15 de Sierra Maestra

Este sería el segundo accidente registrado en lo que va de este domingo 26-O, y reseñado en nuestro medio de comunicación. Ambos han dejado lesiones en los involucrados

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025