El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Eduardo Méndez, director ejecutivo de El Sistema, informó que el Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, tocará durante la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, Roma.

La información la dio a conocer Méndez en una rueda de prensa en el Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnaspm), donde dio detalles del recorrido del evento Santos para Todos, que homenajea a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, beatos que serán canonizados este 19 de octubre por el papa León XIV en el Vaticano.

"Tenemos esta orquesta que va a estar deleitando al público de Roma con un repertorio de alto nivel, empezando con el último movimiento de la IV Sinfonía de Chaikovski. Un repertorio latinoamericano, venezolano y obras de distintos autores europeos", expresó.

Méndez destacó dos palabras en su exposición: innovación y popularidad, para dar a conocer la temporada de eventos de este 2025, que continúa en octubre y cierra en diciembre, junto a otros proyectos.

La programación es amplia: inició en septiembre y culmina el 2 de noviembre. El 19 de octubre, día de la canonización, en la plaza de San Pedro, en Roma, Italia, la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar celebrarán con su música, y continuará en la terraza del Pincio con un concierto interpretado por niños y niñas. “Van a representar al país en este evento de canonización”, dijo.

