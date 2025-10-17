El Sistema tocará este 19-Oct en Isnotú

Este domingo 19 de octubre, a las 6:00 de la tarde, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrecerá una presentación especial con motivo de la canonización de los dos santos venezolanos, en una jornada que conjuga espiritualidad, identidad y música.

El evento, abierto al público, se enmarca en las celebraciones por la canonización de la madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, siendo este último el primer santo trujillano y figura emblemática de la fe popular, la medicina humanista y la solidaridad nacional.

La presentación musical busca rendir homenaje a la vida y legado de ambos santos, resaltando el valor de la espiritualidad venezolana y el papel de la cultura como vehículo de memoria colectiva. El repertorio incluirá piezas sinfónicas y corales seleccionadas para la ocasión, interpretadas por jóvenes músicos de distintas regiones del país.

La actividad forma parte de una programación nacional que articula expresiones religiosas, artísticas y comunitarias, en reconocimiento al impacto histórico y espiritual de los nuevos santos en la vida venezolana.

