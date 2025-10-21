Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

El Vaticano finaliza celebraciones de canonización con multitudinaria misa de acción de gracias

La homilía estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y ex Nuncio Apostólico en Venezuela.

Por Arelys Munda

El Vaticano finaliza celebraciones de canonización con multitudinaria misa de acción de gracias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cientos de fieles, la mayoría provenientes de Venezuela, llenaron este lunes la Basílica de San Pedro, para participar en una Misa de Acción de Gracias celebrada un día después de la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y María Carmen Rendiles.

La homilía estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y ex Nuncio Apostólico en Venezuela.

Un acto que representa el orgullo de una nación

La Eucaristía, comenzó a las 8:00 am (hora de Roma) y fue presidida por el Cardenal Pietro Parolin. Los accesos a la Basílica se abrieron a las 6:30 am para permitir la entrada de la multitud que deseaba asistir al evento.

La solemnidad de la misa fue enriquecida por la interpretación del Coro Simón Bolívar, parte del Sistema de Orquestas de Venezuela. Su presencia no solo brindó un acompañamiento musical de alta calidad, sino que se erigió como un símbolo cultural de unidad y esperanza para la comunidad venezolana congregada en Roma.

La canonización de los dos nuevos santos deja un precedente en la historia de la Iglesia venezolana, generando una ola de devoción popular que se ha extendido hasta la Santa Sede. Esta Misa de Acción de Gracias, pone un broche de oro a los actos centrales en Roma y establece el inicio de un período de júbilo y celebración nacional.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuarta Consulta Popular se realizará el 23 de noviembre para elegir proyectos comunitarios

Cuarta Consulta Popular se realizará el 23 de noviembre para elegir proyectos comunitarios

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Noticias Relacionadas

Canonización

El Vaticano finaliza celebraciones de canonización con multitudinaria misa de acción de gracias

La homilía estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y ex Nuncio Apostólico en Venezuela.
Internacionales

Un terremoto de magnitud 5 sacude la República Dominicana

El movimiento se produjo a las 3:13 hora local a una profundidad de 10 kilómetros, y su epicentro se localizó en la provincia San José de Ocoa, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo, indicó el informe preliminar del Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD)
Zulia

Primer monumento en honor a San José Gregorio Hernández en Maracaibo fue develado en la Av 5 de Julio por el alcalde Di Martino

En un esfuerzo mancomunado entre la empresa privada y la municipalidad, este lunes 20 de octubre, el Alcalde Gian Carlo…
Zulia

¿Conocéis Juyasirrain?, el edén escondido de Mara, donde el agua susurra en wayuunaiki

Este rincón selvático se ha convertido en un destino emergente para quienes buscan aventura, conexión espiritual y contacto directo con la naturaleza

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025