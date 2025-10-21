Cientos de fieles, la mayoría provenientes de Venezuela, llenaron este lunes la Basílica de San Pedro, para participar en una Misa de Acción de Gracias celebrada un día después de la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y María Carmen Rendiles.

La homilía estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano y ex Nuncio Apostólico en Venezuela.

Un acto que representa el orgullo de una nación

La Eucaristía, comenzó a las 8:00 am (hora de Roma) y fue presidida por el Cardenal Pietro Parolin. Los accesos a la Basílica se abrieron a las 6:30 am para permitir la entrada de la multitud que deseaba asistir al evento.

La solemnidad de la misa fue enriquecida por la interpretación del Coro Simón Bolívar, parte del Sistema de Orquestas de Venezuela. Su presencia no solo brindó un acompañamiento musical de alta calidad, sino que se erigió como un símbolo cultural de unidad y esperanza para la comunidad venezolana congregada en Roma.

La canonización de los dos nuevos santos deja un precedente en la historia de la Iglesia venezolana, generando una ola de devoción popular que se ha extendido hasta la Santa Sede. Esta Misa de Acción de Gracias, pone un broche de oro a los actos centrales en Roma y establece el inicio de un período de júbilo y celebración nacional.

