El municipio Guacara, en el estado Carabobo, se posiciona como un destino clave de la fe venezolana al albergar la escultura de San José Gregorio Hernández más grande de Venezuela, una obra monumental creada por el joven y aclamado artista venezolano Josué Benjamín Figueroa.

El anuncio, realizado por el Alcalde de Guacara, Johan Castañeda, a través de sus canales digitales, pone fin a la expectativa sobre la ubicación final de esta impresionante pieza de arte religioso. La estatua rendirá homenaje al Médico de los Pobres.

Imagen: Johan Castañeda

En su declaración oficial, el alcalde destacó: "En Guacara nos preparamos para recibir el monumento a San José Gregorio Hernández más grande de Venezuela, un homenaje a su vida, vocación y a su inmenso amor por los necesitados. Este monumento será un símbolo de fe, esperanza y devoción, un espacio para honrar al médico de los pobres y mantener vivo su ejemplo de servicio y entrega al prójimo".

Un homenaje a la Fe

La escultura, culminada recientemente por Josué Benjamín, un talentoso artista oriundo del estado Carabobo conocido por sus impresionantes obras en arcilla y resina, ha sido catalogada por él mismo como una de las representaciones más grandes del Beato venezolano a nivel mundial, lo que destaca la magnitud de la pieza que ahora estará en Guacara.

Josué Benjamín, quien ya cuenta con una destacada trayectoria a su corta edad y cuyas obras han trascendido fronteras, realizó previamente una escultura de San Agustín de Hipona de seis metros de altura para el mismo municipio, demostrando su vínculo con la región.

La confirmación de Guacara como destino de esta imponente obra marca un precedente para el estado Carabobo y para Venezuela, ofreciendo a la feligresía y a la colectividad en general un nuevo y significativo espacio para la reflexión, la oración y el recuerdo del primer santo del país, San José Gregorio Hernández. Se espera que la instalación y desarrollo del monumento atraiga a visitantes y peregrinos de todo el territorio nacional.

Noticia Al Dia / Arelys Munda