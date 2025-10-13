Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

El párroco de la iglesia de la Candelaria, padre Gerardino Barrachini, indicó para Unión Radio, que las reliquias de quien será el primer santo venezolano están distribuidos en varios países del mundo.

Barrachini, indicó que gracias a la devoción popular de los venezolanos, la fe por el doctor José Gregorio Hernández, ha ido más allá de nuestras fronteras, empezando por todo el continente americano, además de África, Asia y Europa.

El párroco explicó que se han repartido reliquias de primer grado con restos óseos del doctor José Gregorio Hernández, en decenas de países.

A continuación los países donde se encuentran estas reliquias:

Argentina, Perú, México, Nicaragua, Bolivia, Curazo, Aruba, Puerto Rico, Cuba, Haití, Estados Unidos. En el continente europeo las reliquias están en España, Italia, Portugal y Francia. Asimismo, el padre Gerardino Barrachini, indicó que en los últimos dos años ha llegado hasta la India e Indonesia.

Este domingo,19 de octubre se llevará a cabo en la Plaza de San Pedro, El Vaticano, Roma, la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández, y la madre Carmen Rendiles.

