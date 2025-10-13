La Escuela Técnica “Pedro García Leal”, con sede en Valera, Estado Trujillo, ha reafirmado su compromiso con la inclusión social y la sensibilización, realizando una emotiva visita al Santuario del Niño Jesús, cuna del Beato Dr. José Gregorio Hernández.

Durante la visita, los estudiantes de la institución ofrecieron un poderoso mensaje de respeto y accesibilidad, utilizando el lenguaje de señas, para nombrar al "Médico de los Pobres", José Gregorio Hernández.

Un video del momento, ampliamente difundido, captura cómo los jóvenes articulan en señas el nombre del santo trujillano, demostrando la importancia del lenguaje inclusivo en la veneración y la cultura.

El uso del lenguaje de señas por parte de la delegación estudiantil, en un lugar de tanta relevancia espiritual resalta la inclusión como un puente de comunicación. Este gesto no solo honra la memoria de José Gregorio Hernández, sino que también visibiliza a la comunidad sordo muda.

La actividad es un claro ejemplo de cómo la juventud trujillana promueve activamente una sociedad más equitativa y solidaria.

Noticia Al Dia / Arelys Munda