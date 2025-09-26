Feligresía abarrotará Isnotú

A menos de un mes de la canonización del Beato José Gregorio Hernández Cisneros en Roma, programada para el 19 de octubre, los miles de feligreses que se espera que lleguen al estado Trujillo sobrepasan a la población del formidable pueblo de Isnotú.

La localidad de Isnotú, según estimaciones recientes, tiene una población de 4.000 habitantes. Sin embargo, se estima que la afluencia de feligreses que asistirán a las tres jornadas centrales podría oscilar entre 4.500 y 6.000 personas por día central.

A través de una entrevista, el Pbro. José Magdaleno Álvarez invitó a la feligresía, peregrinos y a todos los visitantes a que se distribuyan las visitas de forma equitativa, en las tres fechas centrales que la Diócesis de Trujillo ha dispuesto para las celebraciones de la canonización en el estado.

Cabe destacar, que la capacidad hotelera ya se encontraba en su tope máximo hace pocos días. La Cámara de Turismo de la región, destacó que estaban haciendo un esfuerzo mancomunado para poder alojar a visitantes y peregrinos que asistirán a la inminente festividad en la cuna de José Gregorio Hernández.

La Diócesis de Trujillo trabaja arduamente en coordinación con las autoridades civiles y eclesiásticas para garantizar que el gran evento se desarrolle en un ambiente de orden, seguridad y profundo gozo espiritual.

Noticia Al Dia / Arelys Munda