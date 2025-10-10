Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Fernando Bustamante: El conductor que carga con una culpa que nunca fue suya, desde 1919

La entrevista inédita, concedida al periodista José Emilio Castellanos, confirma el veredicto judicial de accidente y revela la pesada carga de culpa que persigue al conductor.

Por Arelys Munda

Fernando Bustamante: El conductor que carga con una culpa que nunca fue suya, desde 1919
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un siglo después del trágico suceso que cobró la vida del Dr. José Gregorio Hernández en 1919, la figura de Fernando Bustamante, el conductor involucrado, sigue siendo objeto de debate.

Sin embargo, la única entrevista que concedió a lo largo de su vida, fue al periodista José Emilio Castellanos en San Bernardino. Cuando aquel destacado periodista, trabajaba para El Nacional.

Imagen: Juan Quijano

Fernando Bustamante, fue enfático al reafirmar su inocencia, tal como lo había dictaminado la justicia de la época.

El encuentro con el estigma

Castellanos, quien llegó al caso por una fortuita investigación en el Archivo Histórico sobre documentos devorados por alacranes, relata que se encontró con una tensa bienvenida. Bustamante, cargado con el estigma de la tragedia, recibió al periodista diciéndole: "sepa una cosa jovencito, si hay una cosa que detesto en mi vida es el aguardiente y el cigarro, pero por encima de eso los periodistas."

Fue el conocimiento detallado del expediente judicial por parte de Castellanos, lo que calmó la desconfianza del anciano, permitiéndole al fin desahogar el peso de la culpa que cargó por mucho tiempo.

La verdad contenida en los expedientes del Juzgado de Caracas de Primera Instancia, y ratificada por la Corte Suprema el 11 de febrero de 1920 (luego de 8 meses y 9 días de prisión para Bustamante), siempre apuntó a un accidente:

"Miro en cosa de segundos y cuando volteo hacia adelante veo la aparición del Dr. José Gregorio Hernández… en su intento por retroceder… se queda atascado con las piedras del camino, con el guardafango le doy en el muslo. Él sigue retrocediendo para tratar agarrarse del poste. No logra sujetarse y cae aparatosamente enredado con los adoquines, allí es dónde le da con la sien al borde de la acera," relató el conductor profundamente afectado.

Fernando Bustamante, detuvo el vehículo, tras el golpe. Fue él mismo, quien trasladó a su amigo y compadre al Hospital Vargas, dónde el Dr. Hernández fue declarado muerto por una fractura en la base del cráneo, confirmando que la causa del deceso fue producto del golpe y no el arrollamiento.

El perdón y la absolución judicial

A pesar de ser encarcelado un mes después del suceso, la liberación de Bustamante se vendió con un factor clave: los hermanos del Beato, José Benigno y César Hernández, presentaron un documento declarando que la familia no culpaba al conductor, considerando el lamentable suceso como un "designio de Dios".

Con base en este perdón y la demostración de que el Dr. José Gregorio Hernández, caminaba "de manera rápida, distraído y con la mirada baja", el Juzgado de Caracas dictó la absolución de Bustamante, ratificada por la Corte Suprema.

Tras ocho meses y nueve días de prisión, el caso que conmovió a la sociedad venezolana se cerró con una fatalidad reconocida por la propia familia. A pesar de la verdad judicial, el peso de la opinión pública persiguió a Bustamante durante décadas. Sin embargo, en su única entrevista, mantuvo su firme convicción: "La Providencia me escogió para hacer de José Gregorio un Santo".

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Macron nombra nuevamente a Sebastien Lecornu como primer ministro de Francia

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Árbitros internacionales dirigirán la final de softbol CPBEZ-CPNB en torneo Glorias Deportivas Zulia

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Principal

Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" al país y la región en la ONU

Venezuela advirtió este viernes 10 de octubre, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dispone de indicios que apuntan a la inminencia de un ataque militar directo de EEUU hacia su territorio.
Al Dia

Vuelve la Feria del Lago a San Francisco desde el 6 de noviembre

El gran encendido será el 6-Nov tendrá 10 tarimas donde se presentarán diversos grupos musicales, hasta el 1 de diciembre, cuando se hará la Aurora Chiquinquireña.
Nacionales

Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores
Al Dia

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU: Venezuela alerta sobre las acciones de EEUU que "amenazan" a la región

Vasili Nebenzia denunció que las maniobras militares de Washington "amenazan directamente la paz y la seguridad regionales e internacionales".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025