Viernes 17 de octubre de 2025
Fernando Ramírez cantó a JGH en peregrinación del Santo Cristo de la Grita

La voz del joven Fernando Ramírez, ha ido más allá de nuestras fronteras, y tiene como objetivo cantar en devoción al próximo santo venezolano en algunas de las fiestas que se realizarán en Caracas e Isnotú

Por María Briceño

Fernando Ramírez cantó a JGH en peregrinación del Santo Cristo de la Grita
En un emotivo encuentro de fe y talento en la conocida "Peregrinación de Los Andes", el joven artista Fernando Ramírez honró al beato José Gregorio Hernández con un homenaje musical a los pies del monumento del Santo Cristo de La Grita.

La presentación, realizada en medio de la peregrinación, unió la devoción andina por el Santo Cristo con el fervor popular por el "Médico de los Pobres", José Gregorio Hernández, en su camino a la santidad.

La voz del joven Fernando Ramírez, ha ido más allá de nuestras fronteras, y tiene como objetivo cantar en devoción al próximo santo venezolano en algunas de las fiestas que se realizarán en Caracas e Isnotú.

Fernando Ramírez cantó a JGH en peregrinación del Santo Cristo de la Grita

La voz del joven Fernando Ramírez, ha ido más allá de nuestras fronteras, y tiene como objetivo cantar en devoción al próximo santo venezolano en algunas de las fiestas que se realizarán en Caracas e Isnotú
Sábado y domingo con precipitaciones intensas en Maracaibo advierte el Inameth

la presencia de estas ondas generará inestabilidad atmosférica, lo que podría derivar en precipitaciones moderadas y, en algunos casos, fuertes.
Llegarán 60 nuevas unidades compactadoras a Maracaibo: Presidente del IMAU

Las unidades de recolección de los desechos sólidos pertenecen a la empresa Fospuca. La Alcaldía también traerá a la ciudad barredoras mecánicas. El IMAU prevé el cobro residencial de cinco dólares por el servicio a partir del 1 noviembre
¡A la carga! NAD va con todo a la canonización

Los venezolanos serán elevados al altar ante millones de personas en la Plaza San Pedro de Roma, Italia.

