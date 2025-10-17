Fernando Ramírez cantó a JGH en peregrinación del Santo Cristo de la Grita

En un emotivo encuentro de fe y talento en la conocida "Peregrinación de Los Andes", el joven artista Fernando Ramírez honró al beato José Gregorio Hernández con un homenaje musical a los pies del monumento del Santo Cristo de La Grita.

La presentación, realizada en medio de la peregrinación, unió la devoción andina por el Santo Cristo con el fervor popular por el "Médico de los Pobres", José Gregorio Hernández, en su camino a la santidad.

La voz del joven Fernando Ramírez, ha ido más allá de nuestras fronteras, y tiene como objetivo cantar en devoción al próximo santo venezolano en algunas de las fiestas que se realizarán en Caracas e Isnotú.

Lee también: Avanzan obras en Isnotú ante la canonización de José Gregorio Hernández

Noticia al Día