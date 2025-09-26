¡Gaita con sello de santidad! Los Chiquinquireños estrenan

La agrupación gaitera Los Chiquinquireños, fieles seguidores y representantes de la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, estrenaron su álbum anual 2025. En este trabajo discográfico rinden un gran homenaje a los primeros venezolanos que serán elevados a los altares, el Dr. José Gregorio Hernández y la

Madre Carmen Rendiles Martínez.

Imagen: redes

El título, “Dos Santos para todos”, se alinea con la campaña promovida por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para difundir el legado de fe y servicio de estos insignes venezolanos. La melodía del disco encapsula el sentimiento de una nación que celebra la llegada de la santidad a su tierra. Parte de su emotiva letra dice:

"Con gran amor, con fe y esperanza, la santidad ha llegado a Venezuela. La bendición de Dios se posa en nuestra tierra (…) La santidad de una madre llamada Carmen Rendiles, y José Gregorio Hernández, el doctor de los humildes."

Entre los compositores de la producción destacan Renato Aguirre González, Argenis Sánchez, Omar Paz, Gilberto Ferrer, Carlos Luis González, Ricardo Aguirre Suárez, Jaime Indriago, Nelson Romero, Albis Reyes y Ramir Salazar.

El álbum, se encuentra disponible en distintas plataformas como Youtube, Spotify, Apple Music y Deezer.

Noticia Al Dia / Arelys Munda