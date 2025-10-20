Iglesia Católica cree que sus primeros dos santos son esperanza para el futuro del país

La Iglesia católica considera que sus primeros dos santos, el médico José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, canonizados este domingo, 19 de octubre en el Vaticano, son motivo de esperanza para el futuro del país.

"Son esperanza porque nos mostraron cómo debemos actuar, cómo debemos pensar y cómo tenemos que hablar para que el amor de Dios manifestado en cada uno de ellos, también se haga vida en cada uno de nosotros", dijo a los medios el presbítero Omar Porras, del Ordinariato Militar de Venezuela, en la celebración de una misa, en Caracas, en agradecimiento a la canonización de Rendiles.

Porras indicó que la canonización del médico y la religiosa invita a vivir con "alegría, con emoción, con entusiasmo, pero sobre todo, con esperanza".

El sacerdote sostuvo que José Gregorio Hernández invita a abrir la mente y el corazón a aquellas personas que se han alejado de la Iglesia y la religión católica por diversos motivos.

"José Gregorio, queridos hermanos, los llama y los invita para que no solamente se acerquen a dios, sino que se acerquen a él y él sea, pues también quien les lleve sus planes, proyectos, anhelos y deseos al creador", apuntó.

Noticia al Día/Información de EFE