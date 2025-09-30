Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

Dos obras esenciales publicadas por el llamado "médico de los pobres" en vida: Elementos de filosofía y Elementos de bacteriología conforman la muestra bibliográfica "José Gregorio Hernández, sus escritos", que se inaugurará este jueves 2 de octubre el Museo del Libro, en su sede de San Román.

La muestra forma parte de un ciclo de actividades que se extenderá durante octubre y noviembre, con el propósito de explorar la vida y obra de José Gregorio Hernández desde una perspectiva cultural y documental.

En la jornada de inauguración, se presentarán también dos valiosas publicaciones de la revista el Cojo Ilustrado, un artículo firmado por Hernández y la primera biografía que se le dedicó.

El objetivo es presentar una mirada profunda a su pensamiento científico y humanista, revelando facetas menos conocidas de su legado intelectual.

Continuará el ciclo el viernes 10 de octubre con un bordado colectivo de una imagen de José Gregorio Hernández, guiado por Esmeralda Niño Araque.

El jueves 17 se efectuará la charla del doctor Tomás González sobre el libro Elementos de bacterología.

Lee también: Caracas declaró a José Gregorio Hernández hijo ilustre

Noticia al Día/Con información de Unión Radio