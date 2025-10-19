Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

A las 10:30 am de este domingo 16 de octubre-hora de Roma- dio inicio a la misa de canonización de los siete nuevos santos de la Iglesia Católica, entre ellos Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández.

Junto a ellos, serán canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María Troncatti (Italia) y Bartolo Longo (Italia).

La Eucaristía, que se lleva a cabo en la plaza San Pedro, es presidida por el papa León XIV.

El papa León XIV declaró santos a los beatos mártires, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, inscribiéndolos en el catálogo de los Santos, estableciendo que en toda la Iglesia Católica sean devotamente honrados entre los santos.

“Con la autoridad de nuestro señor Jesucristo de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente invocando la ayuda divina declaramos y definimos santos a los beatos mártires María Troncatti, Vicenta María Poloni, Bartolo Longo, Monseñor Ignacio Maloyan, Pedro To Rot, José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles y los inscribimos en catálogo de los santos”, expresó.

Previamente, el Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, había solicitado formalmente a Su Santidad León XIV la inscripción de los beatos en el Libro de los Santos. Con esta proclamación, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles son elevados a la santidad, un momento de gran trascendencia para la Iglesia Universal y el pueblo venezolano.

