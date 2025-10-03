Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

En aras de brindar seguridad a los devotos, peregrinos y a quienes visitan el Santuario Niño Jesús de Isnotú, fue reinaugurado el comando de la policía del estado Trujillo, así como instalado un moderno sistema de videovigilancia con 18 cámaras ubicadas en sitios estratégicos de la parroquia José Gregorio Hernández del municipio Rafael Rangel.

La información la dio a conocer el gobernador Gerardo Márquez, quien señaló que estas cámaras son de alta gama y estarán activas para el resguardo de propios y visitantes durante los eventos por la canonización del doctor José Gregorio Hernández Cisneros y Carmen Rendiles.

Acompañado del director del Cuerpo de Policía del estado Trujillo, Yelffry Adames, indicó que el sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia.

“Son 18 cámaras de alta gama capaces de grabar en 360 grados. Esto lo estamos haciendo para brindar seguridad a todos los peregrinos del país. Queremos decirles a todos los peregrinos del país que pueden venir cualquier día del año a Isnotú que aquí hay una seguridad suficiente, que pueden venir, hacer su oración y rendirle culto a nuestro santo”, expresó.

