Instalan la escultura más grande del mundo en honor a José Gregorio Hernández

La imponente obra, que plasma la figura del Siervo de Dios con una monumentalidad sin precedentes, no es solo un récord de tamaño, sino un testimonio tangible de la fe.

Por Arelys Munda

Instalan la escultura más grande del mundo en honor a José Gregorio Hernández
Un sentimiento de profunda fe, orgullo y regocijo embarga al estado Trujillo, cuna del Dr. José Gregorio Hernández.

La imponente obra, que plasma la figura del Siervo de Dios con una monumentalidad sin precedentes, no es solo un récord de tamaño, sino un testimonio tangible de la fe.

Imagen: Gobernación del Estado Trujillo

El joven escultor Josué Benjamín Figueroa culminó hace pocos días la que es considerada la estatua más grande del mundo dedicada al "Médico de los Pobres".

Un hecho sin precedentes

La obra ha sido instalado en la ciudad de Trujillo, muy cerca del imponente Monumento a la Virgen de la Paz.

Este acontecimiento generó una movilización sin precedentes en la región. Cientos de personas se congregaron para ser testigos del momento en que la figura de su beato, se alzaba a cielo abierto.

Este acto multitudinario fue un homenaje de corazón al hombre que dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los más necesitados y desamparados.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

