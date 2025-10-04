Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Isnotú vibró con un concierto infantil en honor a José Gregorio Hernández

Este 4 de octubre, se celebró un emotivo concierto infantil en honor al "Médico de los Pobres", organizado por la gobernación y la Diócesis del estado Trujillo

Por Arelys Munda

Isnotú vibró con un concierto infantil en honor a José Gregorio Hernández
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pueblo de Isnotú, cuna del Beato Dr. José Gregorio Hernández, se convirtió en un vibrante centro de fe y cultura. Este 4 de octubre, se celebró un emotivo concierto infantil en honor al "Médico de los Pobres", organizado por la Gobernación y la Diócesis del estado Trujillo, en vísperas de su canonización.

Imagen: Gerardo Márquez

La celebración, comenzó a las 9:00 a.m. con un ambiente festivo y parrandero por parte de la Agrupación Gaitera Infantil "Los Parranderitos". El concierto estuvo animado por el Pbro. Pedro Terán y la agrupación Pax Dei.

Por su parte, la Agrupación Fuerza Musical realizó un homenaje con música llanera a la figura del Beato y a su próxima canonización.

Imagen: Santuario de Isnotú

Cierre con broche de oro

El momento cumbre y más significativo del homenaje, fue la presentación de la Orquesta Sinfónica del estado Trujillo. Los músicos, ofrecieron una interpretación magistral de su repertorio, en un magnifico tributo al santo trujillano.

Imagen: Santuario de Isnotú

Cientos de niños asistentes, mostraron un hermoso gesto al estar vestidos de médicos durante la presentación musical, creando una imagen conmovedora del "médico de los pobres", proyectando esperanza y fe al público presente.

Imagen: Santuario de Isnotú

José Gregorio Hernández, fue digno ejemplo de sabiduría, comprensión y entrega a los más necesitados.

Imagen: Santuario de Isnotú

Noticia Al Dia / Arelys Munda


Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Motorizado arrolló a otro hombre y ambos mueren en la carretera Panamericana en Mérida

Motorizado arrolló a otro hombre y ambos mueren en la carretera Panamericana en Mérida

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Noticias Relacionadas

Educación

LUZ y URBE entre las mejores universidades de Sudamérica y el Caribe

La lista cuenta con alrededor de 429 universidades de la región sudamericana, entre las que destaca nueve venezolanas
Entretenimiento

El conmovedor mensaje de Maya Berry a su madre Mónica Spear en su cumpleaños: "Cada año te siento revivir en mi memoria"

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video con fragmentos de la vida familiar, incluyendo imágenes de Mónica soplando las velas de su cumpleaños
Internacionales

Los restos de San Francisco de Asís serán expuestos por primera vez en 2026

La exposición del cuerpo del santo se realizará entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2026 como parte de las celebraciones en Italia de su patrón
Al Dia

Más de mil 500 familias atendidas en mega jornada integral realizada por la Alcaldía de Maracaibo

La diversidad de la atención es el sello de esta iniciativa, que busca la protección social de las familias.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025