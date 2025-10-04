El pueblo de Isnotú, cuna del Beato Dr. José Gregorio Hernández, se convirtió en un vibrante centro de fe y cultura. Este 4 de octubre, se celebró un emotivo concierto infantil en honor al "Médico de los Pobres", organizado por la Gobernación y la Diócesis del estado Trujillo, en vísperas de su canonización.

Imagen: Gerardo Márquez

La celebración, comenzó a las 9:00 a.m. con un ambiente festivo y parrandero por parte de la Agrupación Gaitera Infantil "Los Parranderitos". El concierto estuvo animado por el Pbro. Pedro Terán y la agrupación Pax Dei.

Por su parte, la Agrupación Fuerza Musical realizó un homenaje con música llanera a la figura del Beato y a su próxima canonización.

Imagen: Santuario de Isnotú

Cierre con broche de oro

El momento cumbre y más significativo del homenaje, fue la presentación de la Orquesta Sinfónica del estado Trujillo. Los músicos, ofrecieron una interpretación magistral de su repertorio, en un magnifico tributo al santo trujillano.

Imagen: Santuario de Isnotú

Cientos de niños asistentes, mostraron un hermoso gesto al estar vestidos de médicos durante la presentación musical, creando una imagen conmovedora del "médico de los pobres", proyectando esperanza y fe al público presente.

Imagen: Santuario de Isnotú

José Gregorio Hernández, fue digno ejemplo de sabiduría, comprensión y entrega a los más necesitados.

Imagen: Santuario de Isnotú

Noticia Al Dia / Arelys Munda



