Sábado 04 de octubre de 2025
José Gregorio Hernández y San Francisco de Asís: Un vínculo espiritual poco conocido que resalta su legado

La vida del Dr. Hernández es un testimonio vivo de cómo el espíritu franciscano puede florecer en cualquier vocación

Por Arelys Munda

José Gregorio Hernández y San Francisco de Asís: Un vínculo espiritual poco conocido que resalta su legado
El "Médico de los Pobres" no solo fue un científico y médico brillante; fue terciario franciscano desde 1989 lugar donde buscó la perfección cristiana viviendo el Evangelio en el mundo, a través de la humildad, la sencillez, el amor por los más vulnerables y el respeto a la creación.

La vida del Dr. Hernández es un testimonio vivo de cómo el espíritu franciscano puede florecer en cualquier vocación. Esta pertenencia a la familia franciscana vincula su vida y obra directamente con el espíritu de San Francisco de Asís: la búsqueda de la santidad a través de la sencillez radical, el servicio incondicional a los más vulnerables, y un amor profundo por la Creación.

Reconocimiento y legado franciscano

En un reconocimiento a su profundo amor por la espiritualidad franciscana y el lugar que ocupa en el corazón de la Iglesia, se realizó un importante acto después de su beatificación en 2021:

  • Una de las reliquias de primer grado del Beato José Gregorio Hernández, fue enviada al histórico Templo de San Francisco de Asís en Caracas, elevándolo así a Santuario Arquidiocesano José Gregorio Hernández.

Esta elección resalta y perdura el lazo indisoluble entre el médico trujillano y la espiritualidad franciscana, consolidando el templo como un centro de devoción que honra la vida de un hombre que hizo de la humildad su medicina y de la fe su guía.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

