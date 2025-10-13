Josué Benjamín culmina la escultura más grande del mundo de José Gregorio Hernández

El talentoso artista plástico venezolano, Josué Benjamín Figueroa, reconocido por su destacada trayectoria, finalizó la escultura más grande del mundo dedicada al Dr. José Gregorio Hernández.

La obra monumental, rinde un impresionante tributo al "Médico de los Pobres" y es el resultado de un intenso proceso creativo que el joven artista documentó a través de sus redes sociales.

Josué Benjamín, comenzó a esculpir a los cuatro años y es reconocido por su habilidad con la arcilla.

El artista superó sus propios límites con esta nueva creación, aunque la obra ya está culminada, queda a la expectativa su destino final.

La escultura más grande del mundo

Esta impresionante obra, no sólo celebra la próxima canonización del beato venezolano, sino que también posiciona al joven artista como una de las promesas más brillantes de la región; demostrando así que el talento, la pasión y la perseverancia pueden generar creaciones con gran impacto a nivel nacional y mundial.

El joven, también ha hecho otras destacadas esculturas como la de Madre Carmen Rendiles y San Agustín de Hipona.

El trabajo de Josué Benjamín con el "Médico de los Pobres" simboliza la profunda devoción del pueblo venezolano y su influencia perdurable en la identidad espiritual de Venezuela.

Noticia Al Dia / Arelys Munda