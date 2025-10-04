Sábado 04 de octubre de 2025
Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

El artista plástico, Josué Benjamín ha realizado una escultura muy parecida a la primera santa venezolana Carmen Rendiles.

Por Arelys Munda

Josué Benjamín esculpe una réplica
El joven escultor hizo un busto de la Madre Carmen Rendiles. Foto: RRSS.
El artista plástico Josué Benjamín, completó una emotiva escultura de la Beata Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Siervas de Jesús, con una particularidad única: su semejanza hiperrealista, que fue supervisada por la Hermana Pilar, una religiosa que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la beata en vida.

La obra estará ubicada en un colegio perteneciente a la congregación Siervas de Jesús y está diseñada para ser una réplica muy parecida a la santa venezolana, garantizando que las nuevas generaciones puedan conocer su imagen con la mayor fidelidad posible.

El Testimonio como guía artística

Josué Benjamín trabajó directamente con la Hermana Pilar, quien fue la que tuvo la idea inicialmente de hacer una escultura en honor a la futura santa y es una de las pocas religiosas vivas que compartió con la Madre Carmen Rendiles antes de su fallecimiento en 1977.

El proceso creativo fue un acto de devoción y memoria, por lo que el artista plástico se mostró emocionado al terminar la escultura y mostrarla al público a través de sus redes sociales.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

