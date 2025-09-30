La Iglesia venezolana se prepara para vivir el evento de fe más grande desde la visita del Papa San Juan Pablo II, con la canonización de dos de sus hijos: el Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La gran celebración nacional por la canonización tendrá lugar el próximo 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Este masivo acto, está diseñado para ser un punto de encuentro donde miles de personas junto a fieles y visitantes se unirán a través de la devoción y la fe para rendir homenaje a los nuevos santos y promover la esperanza en toda la nación.

Desde San Cristóbal, el Pbro. Enmanuel Pernía anunció que la celebración será una gigantesca peregrinación de fe y el punto de encuentro de decenas de miles de personas, donde propios y visitantes se congregarán con gran entusiasmo para rendir homenaje a los nuevos santos y renovar la esperanza nacional.

La canonización oficial tendrá lugar el domingo 19 de octubre de 2025 en el Vaticano, coincidiendo con el Día Mundial de las Misiones (DOMUND), cuyo lema es "Misioneros de esperanza entre los pueblos."

Monseñor Lisandro Rivas Durán, Obispo de San Cristóbal, y el Pbro. Pernía destacaron que la elevación a los altares de un médico laico y de una religiosa con vocación educativa confirma un mensaje crucial: "La Iglesia está llamada a vivir la santidad desde lo ordinario para hacer de la vida algo extraordinario."

En el encuentro, estarán presentes feligreses pertenecientes a delegaciones de todas las diócesis de Venezuela y de Centroamérica.

