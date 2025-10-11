La juventud católica del estado Trujillo se prepara para una multitudinaria manifestación de fe, alegría y devoción, al realizar el próximo domingo 12 de octubre, la gran "Marcha por la Fe, la Paz y la Vida". La caminata juvenil, está preparada para rendir homenaje al beato y futuro santo trujillano, José Gregorio Hernández.
La movilización se iniciará a las 8:00 am desde el sector Sara Linda en el municipio Rafael Rangel. Se espera la participación activa de la Pastoral Juvenil, diversas parroquias, movimientos y apostolados que unirán sus voces y corazones en una gran expresión de fe.
El punto central de la jornada será la solemne homilía, que estará presidida por el Presbítero José Gregorio Escalona, Vicario General de la Diócesis de Trujillo .
El objetivo de esta marcha va más allá de la devoción, buscando también fomentar valores de paz y vida en la comunidad, especialmente entre la juventud. Al finalizar el recorrido, se llevará a cabo un acto especial de reconocimiento a los jóvenes de la Pastoral Juvenil, parroquias, movimientos y apostolados por su compromiso y servicio.
El cierre de la jornada estará cargado de actos culturales, música, mucha energía, consolidando un espacio de convivencia y celebración.
La invitación al público al general para que asista a esta celebración de fe y esperanza. Se recomienda a todos los participantes llevar hidratación y ropa cómoda para el recorrido.
Noticia Al Dia / Arelys Munda