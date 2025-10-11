Sábado 11 de octubre de 2025
Al Dia

Juventud trujillana rinde homenaje a José Gregorio Hernández con marcha por la fe y la paz

La marcha juvenil, está preparada para rendir homenaje al beato y futuro santo trujillano, José Gregorio Hernández.

Por Arelys Munda

Juventud trujillana rinde homenaje a José Gregorio Hernández con marcha por la fe y la paz
La juventud católica del estado Trujillo se prepara para una multitudinaria manifestación de fe, alegría y devoción, al realizar el próximo domingo 12 de octubre, la gran "Marcha por la Fe, la Paz y la Vida". La caminata juvenil, está preparada para rendir homenaje al beato y futuro santo trujillano, José Gregorio Hernández.

La movilización se iniciará a las 8:00 am desde el sector Sara Linda en el municipio Rafael Rangel. Se espera la participación activa de la Pastoral Juvenil, diversas parroquias, movimientos y apostolados que unirán sus voces y corazones en una gran expresión de fe.

El punto central de la jornada será la solemne homilía, que estará presidida por el Presbítero José Gregorio Escalona, ​​Vicario General de la Diócesis de Trujillo .

El objetivo de esta marcha va más allá de la devoción, buscando también fomentar valores de paz y vida en la comunidad, especialmente entre la juventud. Al finalizar el recorrido, se llevará a cabo un acto especial de reconocimiento a los jóvenes de la Pastoral Juvenil, parroquias, movimientos y apostolados por su compromiso y servicio.

El cierre de la jornada estará cargado de actos culturales, música, mucha energía, consolidando un espacio de convivencia y celebración.

La invitación al público al general para que asista a esta celebración de fe y esperanza. Se recomienda a todos los participantes llevar hidratación y ropa cómoda para el recorrido.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Canonización

Al Dia

Atención integral reciben adultos mayores en jornada realizada por la Gobernación del Zulia

Se tiene pautado realizar estas jornadas semana a semana en distintos espacios
Al Dia

Cinco nuevos compactadores suma la Alcaldía de Maracaibo para la recolección de desechos

A partir del 1 de noviembre se implementará un nuevo sistema de recaudación del servicio de recolección domiciliaria que tendrá un costo de $5 mensuales en base a la tasa del BCV, anunció Joemel Robles, presidente del Imau
Al Dia

Cabimas en pleno aguacero: De un paseo en “góndolas” por una “Venecia” a mantener la calma cantando gaita

La temporada de lluvias ha vuelto a transformar a la ciudad petrolera de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago…

