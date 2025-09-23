Con motivo a la pronta canonización de los beatos venezolanos, la Arquidiócesis de Mérida, inició hoy, 22 de septiembre "La Peregrinación de la Esperanza", que recorrerá el estado con las reliquias de los futuros santos venezolanos.

La peregrinación comenzó con una emotiva Santa Eucaristía en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, un evento que reunió a un gran número de fieles, así como a destacadas personalidades de la región. Entre los asistentes se encontraron representantes de la directiva del Colegio de Médicos del estado Mérida y del Colegio Arquidiocesano Nuestra Señora del Rosario, quienes se unieron para celebrar este hito de la fe católica.

Durante el recorrido, la reliquia de San José Gregorio Hernández Cisneros visitará los distintos centros de salud de la región, rindiendo homenaje a su vida y obra como el "médico de los pobres". Esta visita busca llevar un mensaje de fe y consuelo a los trabajadores de la salud ya los pacientes, recordando el legado de servicio y caridad del próximo santo.

Por su parte, la reliquia de la Madre Carmen Rendiles recorrerá los centros educativos, destacando su valiosa labor como educadora y fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Con su presencia, se busca inspirar a estudiantes y docentes, resaltando la importancia de la educación y los valores cristianos.

La iniciativa, que se enmarca en la celebración de la inminente canonización de José Gregorio Hernández, busca honrar el legado de ambos siervos de Dios y llevar un mensaje de esperanza a la comunidad.

Noticia Al Dia / Arelys Munda