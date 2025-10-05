La emotiva versión de "San José Gregorio", honra la fe popular y rescata la pieza originalmente censurada por la Iglesia en 1957. La versión de Lion Lázaro, rinde un tributo a la profunda fe del pueblo venezolano en el "Médico de los Pobres".

El cantante venezolano, Lion Lázaro, ha conmovido al público y a los fieles con su reciente y sentida interpretación de la emotiva pieza "San José Gregorio". Esta canción no es solo una plegaria musical, sino una alegría de la cultura popular venezolana con una fascinante historia de censura y perseverancia de la fe.

La fascinante historia de la censura

En 1957, el lanzamiento de "San José Gregorio", de Daniel Santos, provocó una rápida y contundente acción por parte de la Iglesia Católica en Venezuela. La canción fue prohibida en las estaciones de radio, alegando que el Dr. José Gregorio Hernández aún no había sido santificado oficialmente por el Vaticano. En aquel momento, la devoción popular se había adelantado al protocolo eclesiástico.

No fue sino hasta el año 2020, con la beatificación oficial de José Gregorio Hernández, que la melodía experimentó un resurgimiento. Este hecho histórico validó retrospectivamente el sentir de la canción y del pueblo que la adoptó.

Con su poderosa y sentida interpretación, León Lázaro no solo rescata una joya musical de la cultura popular venezolana y caribeña, sino que también honra la perseverancia de esa fe que, a pesar de la prohibición, mantuvo viva la esperanza de la canonización.

Carlos Enrique Aranguren Duarte, mejor conocido como Lion Lázaro, es un abogado y cantante venezolano que se ha destacado en los géneros musicales urbano y salsa. Desde pequeño mostró su amor por la música, animando fiestas familiares junto a su hermano.

Su carrera musical comenzó formalmente con el grupo "Nuevo Norte" y luego participó en el Reality Show de Venevisión "La Prueba Final", donde se unió al famoso grupo "Calle Ciega".

Para 2011, creó con su hermano "Los Lázaros de la Salsa", donde lanzó su primer álbum llamado "Tiempo de Amar", el cual fue un gran éxito en Venezuela, posicionándose en los primeros lugares de las carteleras radiales y recibiendo el respaldo de Oscar D’ León.

