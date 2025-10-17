Las oraciones a los santos son una tradición de los fieles que se refiere al acto de pedir la intercesión de los santos que más cerca se encuentran del Señor, de que oren por los fieles ante Dios.

Entre las oraciones de José Gregorio Hernández se encuentran algunas en forma de petición a la Iglesia por su canonización o la solicitud al santo por salud y sanidad, ya sean oraciones de sanación, oraciones diarias y las que piden por favores o la oportunidad de igualar las virtudes de Gregorio.

Entre las múltiples formas de rezar al santo y pedirle favores como trabajos, amor, o la cura de enfermedades encontramos la más popular para aquellos que ruegan que Hernández sea convertido en santo.

«Oh, Dios misericordioso que te has dignado escoger a Venezuela para ser la Patria de tu siervo JOSÉ GREGORIO, quien prevenido por tu gracia practicó desde niño las más heroicas virtudes, en especial una fe ardiente, una pureza angelical y una caridad encendida, siendo ésta la escala por la cual su alma voló a tu divino encuentro cuando recibiste el holocausto de su vida. Concédenos que brille pronto sobre su frente la aureola de los santos, si es para tu mayor gloria y honor de la Santa Iglesia. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Nuestro Señor».

Oración Oficial de la Causa

Aunque también se encuentra la Oración Oficial de la Causa que sería compuesta por el Emmo. Cardenal J. Humberto Quintero en pos de exaltar las virtudes del santo:

«Señor Jesucristo, que infundiste en tu siervo José Gregorio la constancia en la virtud, la pureza en sus acciones, un gran amor por ti, a tu Santísima Madre y al prójimo, dígnate glorificarlo ante tu iglesia. Haz que yo, imitando sus virtudes, me acerque más a ti, y por los méritos de tu Pasión y Muerte, concédeme la gracia que te pido… Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, intercede por la glorificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Amén. Padre Nuestro, Ave María y Gloria».

Oración Diaria

Y entre las plegarias se encuentra la plegaria diaria de los devotos del siervo de DIOS Dr. José Gregorio Hernández con la petición de recibir la gracia de sanación de su mano:

«Oh Señor Dios mío que todo lo puedes y que habéis acogido en tu seno a vuestro amado siervo JOSÉ GREGORIO, que por vuestra gran misericordia le diste el poder de curar enfermos en este mundo, dadle Señor la gracia de curarme, como médico espiritual, mi alma y mi cuerpo si ha de ser para tu gloria. Te pido esto, Señor Dios mío, en nombre de tu amado hijo quien enseñó a orar diciendo: Padre nuestro…».

