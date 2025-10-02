Jueves 02 de octubre de 2025
Canonización

Mérida engalana el Monumental: 50 mil rosas y claveles, adornarán el altar en homenaje a la Madre Carmen y a José G. Hernández

Este hermoso gesto, es un tributo especial en honor a la Madre Carmen Rendiles y al Dr. José Gregorio Hernández.

Por Arelys Munda

Mérida engalana el Monumental: 50 mil rosas y claveles, adornarán el altar en homenaje a la Madre Carmen y a José G. Hernández
Con una inmensa ofrenda de fe y devoción, el estado Mérida se prepara para enviar 50.000 flores desde la población de Bailadores, para engalanar el altar central de la ceremonia litúrgica que el Episcopado Venezolano realizará en el Estadio Monumental de Caracas el próximo 25 de octubre.

Este hermoso gesto, es un tributo especial en honor a la Madre Carmen Rendiles y al Dr. José Gregorio Hernández. La población de Bailadores, es conocida como el corazón floricultor de los Andes y se movilizará para ofrecer lo mejor de sus campos a los nuevos santos.

Monseñor Helizandro Terán, destacó el profundo significado de esta ofrenda: "Las flores son la representación de toda la iglesia merideña, lo que nos llena de alegría y satisfacción, sobre todo porque con ellas queremos rendirle tributo a quienes pasaron su vida sirviendo a los pobres".

La población de Bailadores, es conocida como el corazón floreciente de los andes venezolanos y es la principal productora de flores de la región andina.

Para el evento que se realizará, en el Estadio Monumental de Caracas, se movilizaran aproximadamente 100 floricultores para llevar consigo los mejores ramos.

Entre las 50.000 unidades, están incluidas diversas flores como rosas, claveles y astromelias, complementadas con diversos follajes como pino, ruscus y estatiz. El clima andino, es ideal para esta producción, esta donación es un acto que fusiona la identidad agrícola con la espiritualidad andina.

Siete miembros de la comisión central de la iglesia merideña viajarán a Caracas, siendo los encargados de realizar la composición artística de los ramos y supervisar su colocación en el altar del recinto.

Bailadores, "un pueblo devoto y lleno de fe, siempre agradecido por la fertilidad de sus tierras", ve en este gesto la oportunidad de compartir su prosperidad y rendir homenaje a dos figuras venezolanas de inmensa santidad y servicio.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

