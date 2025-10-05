Domingo 05 de octubre de 2025
Canonización

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Cientos de devotos se congregaron este 5 de octubre, en una Ruta Nocturna de Fe y Devoción, un recorrido exitoso marcado por la fe a dos santos y la figura del Dr. José Gregorio Hernández

Por Arelys Munda

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Decenas de feligreses recorrieron cinco puntos emblemáticos de la ciudad de Caracas, culminando con una oración por la paz en el Santuario de La Candelaria.

Cientos de devotos se congregaron este 5 de octubre, en una Ruta Nocturna de Fe y Devoción, un recorrido exitoso marcado por la fe a dos santos y la figura del Dr. José Gregorio Hernández. La caminata comenzó a las 6 de la tarde, cuando los participantes encendieron sus velitas en el primer punto de la capital como muestra de fe y agradecimiento.

La ruta, que abarcó cinco puntos clave de la ciudad, se desarrolló entre cantos, peticiones y oraciones, siguiendo un itinerario profundamente simbólico:

La caminata hizo una parada significativa en la Casa Museo José Gregorio Hernández y continuó hasta el
Hospital Vargas, lugar donde el beato trabajó y fue ingresado el día de su fallecimiento.

La procesión continuó a otro importante referente de fe, la avenida Oeste 7 donde se encuentra la Congregación Siervas de Jesús, fundada por la Madre Carmen Rendiles. La penúltima parada fue en la Plaza Bolívar de la capital, donde todos los presentes entonaron las notas del Himno Nacional.

La Ruta Nocturna culminó en la Iglesia La Candelaria, lugar donde reposan los restos del Dr. José Gregorio Hernández. Tras el emotivo recorrido, los participantes se unieron en una oración fervorosa por la paz de Venezuela.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Una niña de dos años es elegida como la nueva

Una niña de dos años es elegida como la nueva "diosa viviente" en Nepal

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Rusia condenó este domingo 5-Sept el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

Rusia condenó este domingo 5-Sept el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró "avances significativos" hacia la paz en Gaza

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

El Sistema de Orquestas se reinventa: Tiene nuevos espacios y un sonido más cercano al público

El Sistema de Orquestas se reinventa: Tiene nuevos espacios y un sonido más cercano al público

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Noticias Relacionadas

Canonización

Preparan actividades en Falcón por la canonización de JGH

Las preparaciones van con diferentes jornadas misioneras en las distintas parroquias de la entidad que terminarán el próximo sábado 18 de octubre
Canonización

Isnotú vibró con un concierto infantil en honor a José Gregorio Hernández

Este 4 de octubre, se celebró un emotivo concierto infantil en honor al "Médico de los Pobres", organizado por la gobernación y la Diócesis del estado Trujillo
Canonización

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

El artista plástico, Josué Benjamín ha realizado una escultura muy parecida a la primera santa venezolana Carmen Rendiles.
Canonización

José Gregorio Hernández y San Francisco de Asís: Un vínculo espiritual poco conocido que resalta su legado

La vida del Dr. Hernández es un testimonio vivo de cómo el espíritu franciscano puede florecer en cualquier vocación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025