Decenas de feligreses recorrieron cinco puntos emblemáticos de la ciudad de Caracas, culminando con una oración por la paz en el Santuario de La Candelaria.

Cientos de devotos se congregaron este 5 de octubre, en una Ruta Nocturna de Fe y Devoción, un recorrido exitoso marcado por la fe a dos santos y la figura del Dr. José Gregorio Hernández. La caminata comenzó a las 6 de la tarde, cuando los participantes encendieron sus velitas en el primer punto de la capital como muestra de fe y agradecimiento.

La ruta, que abarcó cinco puntos clave de la ciudad, se desarrolló entre cantos, peticiones y oraciones, siguiendo un itinerario profundamente simbólico:

La caminata hizo una parada significativa en la Casa Museo José Gregorio Hernández y continuó hasta el

Hospital Vargas, lugar donde el beato trabajó y fue ingresado el día de su fallecimiento.

La procesión continuó a otro importante referente de fe, la avenida Oeste 7 donde se encuentra la Congregación Siervas de Jesús, fundada por la Madre Carmen Rendiles. La penúltima parada fue en la Plaza Bolívar de la capital, donde todos los presentes entonaron las notas del Himno Nacional.

La Ruta Nocturna culminó en la Iglesia La Candelaria, lugar donde reposan los restos del Dr. José Gregorio Hernández. Tras el emotivo recorrido, los participantes se unieron en una oración fervorosa por la paz de Venezuela.

Noticia Al Dia / Arelys Munda