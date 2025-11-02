¡MISIÓN CUMPLIDA!

Noticia Al Día junto a la Universidad José Gregorio Hernández (UJGH) cierran un capítulo de su historia marcado por la pasión indomable y la entrega total. Con orgullo anunciamos, el éxito rotundo de nuestra cobertura especial de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un evento que tocó el alma de una nación.

Muchas personas ven lo que hay delante de las cámaras, pero pocos saben lo que ocurre detrás de ellas:

detrás de cada toma, cada imagen, detrás de cada lágrima, cada sonrisa, noches sin dormir, cada escena y cada plegaría, había uno de nosotros dándolo todo por cumplir y llevar a los espectadores la fe y la devoción convertidos en noticia.

La devoción en tiempo real

La misión fue ambiciosa: llevar la emoción y la fe de este momento histórico, desde los puntos centrales del magno evento. Reporteros, gráficos y técnicos se desplegaron en Roma, el epicentro de la canonización; en Isnotú, la tierra natal del "Médico de los pobres" y en Maracaibo, el corazón del occidente venezolano, todos unidos por un único propósito.

Esta cobertura no fue solo un trabajo periodístico; fue un acto de fe y un desafío de resistencia humana. Bajo la coordinación de Josué Carrillo, Haroldo Manzanilla y Ernestina García por Noticia Al Día, y las profesoras Elenie Portillo y Evelyn Villalobos por la UJGH, el equipo enfrentó el cansancio con el combustible de una misión: llevar a nuestros espectadores en tiempo real cada detalle de la canonización.

El esfuerzo en conjunto, se aseguró de que cada alabanza, cada lágrima, y ​​cada salto de júbilo fuera capturado y transmitido instantáneamente. El equipo reporteril conformado por: Juan Andrés Rincón, Arelys Munda, José Prado, Isidro López, Franyer García y Abraham Zambrano, estuvo siempre pendiente y dispuesto a asegurarse de cada detalle, transmitiendo a través de imágenes, videos y entrevistas la inmensa devoción y el júbilo de contar ya con dos santos venezolanos.

Un reconocimiento especial va para el "Equipo Centinela": el personal de monitoreo y redes sociales que estuvo conformado por : Marieta Romero, Ernestina García, Wilberth Marval, Christian Coronel y José Gregorio Flores.. A pesar del sueño y del agotamiento, nunca dejaron de recibir una noticia, organizar un video o diseñar un gráfico, actuando como el pilar invisible que sostuvo la transmisión de principio a fin.

Un gracias que emana del corazón

Noticia Al Dia, extiende su más profundo agradecimiento:

A los periodistas, gráficos, corresponsales, monitoreo, personal de redes y a todos aquellos que hicieron este proyecto posible: mil gracias.

A quienes nos siguieron desde el primer momento y nunca han dejado de ser fieles a nuestra edición. Con orgullo y emoción podemos decir: ¡Lo logramos!

Este proyecto no solo afianzó la colaboración interinstitucional, sino que demostró que el periodismo, cuando se hace con el corazón, tiene el poder de unir y emocionar a una nación.

Noticia Al Día / Arelys Munda