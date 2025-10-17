Monseñor Ortega presidirá misa en Estadio Monumental por canonización de JGH

Monseñor Raúl Biord Castillo, Arzobispo de Caracas, precisó que las celebraciones principales de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles en Venezuela comenzarán el 25 de octubre en Caracas, en el Estadio Monumental la misa será presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Alberto Ortega, y contará con la presencia de 41 obispos.

Durante las actividades se entregará la reliquia de la Madre Carmen para que la lleven a todas las catedrales y diócesis, siguiendo la experiencia exitosa con la reliquia de José Gregorio Hernández hace tres años.

Destacó la amplia participación de mil cantantes y 500 músicos inscritos desde las parroquias, quienes ofrecerán un espectáculo que será transmitido por televisión a través de una señal generada por la Arquidiócesis de Caracas y difundida por varios canales.

Monseñor Biord resaltó la organización del evento junto con la Conferencia Episcopal y la importancia de mantener las entradas distribuidas y numeradas, promoviendo la entrega responsable cuando alguien no pueda asistir. Señaló que "la invitación es que los que ya están inscritos, que nadie pierda esa entrada. Y si alguien no va, que diga su parroquia. Yo no voy y se la den a otro. Son entradas numeradas porque es muy ordenado, como somos los venezolanos, que nos gusta hacer las cosas bien".

Además, el Arzobispo informó que el 26 el Cardenal Baltazar Porras celebrará en Isnotú, y el 1 de noviembre se realizará otra misa con obispos en ese mismo lugar. También se efectuarán actos en Barquisimeto, Cabudare, gimnasios y plazas de varias ciudades, demostrando que Venezuela se une en una gran fiesta nacional.

Sobre el espíritu de esta celebración, Monseñor Biord afirmó que "va a cantar un solo pueblo. Le vamos a dar gracias a Dios y le daremos un abrazo de paz. Ese abrazo es esperanza, encuentro y ejemplo que nos deja la canonización".

Este evento marca un momento histórico y de unidad en el país, resaltando la fe y la organización de las parroquias venezolanas.

Noticia al Día/Información de Unión Radio