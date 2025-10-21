Martes 21 de octubre de 2025
Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma

La develación de estas obras no es sólo un logro artístico, sino un testimonio conmovedor de fe y de la perseverancia de un venezolano.

Por Arelys Munda

Mosaicos de la Virgen de Coromoto y San José Gregorio Hernández fueron develados en Roma
En un evento cargado de profunda emoción y fervor, el reconocido artista venezolano Luis Enrique Mogollón, ha dejado una huella imborrable en el corazón de la Ciudad Eterna al develar dos impresionantes mosaicos dedicados a figuras capitales de la fe venezolana: la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, en los majestuosos Jardines Vaticanos, y el Beato José Gregorio Hernández, en las inmediaciones del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano.

La develación de estas obras no es sólo un logro artístico, sino un testimonio conmovedor de fe y de la perseverancia de un venezolano. El mosaico de la Virgen de Coromoto se erige como un faro de esperanza en el corazón de la Iglesia Universal, mientras que la imagen del "Médico de los Pobres" en el Pío Latinoamericano, lugar que el futuro santo honró con su presencia como estudiante, sella un vínculo histórico y espiritual.

Con el corazón desbordante, Luis Enrique Mogollón, compartió su profunda gratitud con los presentes:

"Me siento muy agradecido por tomar en cuenta mi trabajo. Doy gracias a Dios primeramente y a José Gregorio Hernández por estar donde hemos llegado juntos. En el 2021 tuve la bendición de Dios y de él, de ser el artista oficial de la beatificación, y hoy en día soy el artista a cargo, en un momento especial para mí y para mi país. Este es el resultado de una promesa que le hice a mi padre antes de morir: que dejaríamos una huella. ¡Y creo que se ha cumplido! Aquí dejo mi obra, hecha con el alma y con el orgullo de ser venezolano.”

Imagen: Luis Enrique Mogollón

El artista de la fe

Luis Enrique Mogollón, cuyo arte ha estado profundamente ligado a la figura de José Gregorio Hernández, fue el artista oficial de su beatificación en 2021. Sus creaciones, reconocidas por su técnica en mosaico y el sentimiento que infunden, han trascendido fronteras, llevando la fe y la cultura de Venezuela a escenarios internacionales.

Estos mosaicos, elaborados con minuciosidad y devoción, no solo embellecen los espacios que ahora ocupan, sino que elevan el espíritu de todos los fieles, especialmente de los venezolanos. Son un símbolo tangible del amor inquebrantable de un país por sus protectores espirituales y un legado de fe, esperanza y compromiso por parte de un creador perseverante que no se ha rendido ante las adversidades.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

