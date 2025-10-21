Navidad en tierra de santos

En un despliegue de profunda fe, la ciudad de Valera ha transformado sus principales calles y avenidas en un escenario navideño sin igual, rindiendo un emotivo y luminoso homenaje a su hijo más ilustre y ahora Santo Universal: San José Gregorio Hernández Cisneros, el "Médico de los Pobres".

Lejos de los tradicionales motivos decembrinos, esta Navidad en "la Tierra de Santos" se viste con la nobleza de la vocación y el servicio, proyectando en cada esquina y bulevar la imagen bondadosa del trujillano que intercedió y entregó su vida a los más necesitados.

Es una manifestación palpable del inmenso orgullo que late en el corazón de los trujillanos, un pueblo que siempre lo sintió como suyo y que hoy celebra su elevación a los altares.

Imagen: Franyer García

Las luces de la Navidad se entrelazan con el recuerdo del hombre de ciencia y profunda cristiandad, aquel que llevó el conocimiento médico más avanzado a los humildes y que, con su vida, demostró que la santidad es posible en el día a día, en el trabajo incansable por el prójimo.

Imagen: Isidro López

Cada adorno es un eco de su legado: su inigualable humildad, su incansable dedicación y su fe inquebrantable, virtudes que ahora inspiran a toda Venezuela y al mundo.

Imagen: Isidro López

Valera no solo adorna sus espacios, sino que ilumina el alma colectiva, registrando el camino de este insigne venezolano, cuyo servicio trascendió fronteras y clases sociales. Es una Navidad impregnada de esperanza y gratitud, un recordatorio luminoso de que la virtud más heroica floreció en la sencillez de su tierra andina, en Isnotú, a pocos kilómetros de Valera.

Imagen: Franyer García

La festividad decembrina en el casco central de Valera se convierte en una emotiva peregrinación de luces y fe, donde residentes y visitantes se congregan no solo para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, sino también para honrar al Santo que nos une, aquel que se convirtió en un faro de moralidad y solidaridad para la nación. Es el testimonio vivo de un pueblo que, con el rostro de su Santo en sus calles, declara al mundo el inmenso orgullo y la eterna devoción por el hombre que jamás les falló: San José Gregorio Hernández.

Imagen: Isidro López Imagen: Franyer García Imagen: Franyer García Imagen: Franyer García Imagen: Franyer García Imagen: Abraham Zambrano Imagen: Abraham Zambrano Imagen: Abraham Zambrano Imagen: Abraham Zambrano Imagen: Abraham Zambrano Imagen: Abraham Zambrano

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Imágenes: Isidro López / Abraham Zambrano / Franyer García