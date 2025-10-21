Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Navidad en tierra de santos

Es una manifestación palpable del inmenso orgullo que late en el corazón de los trujillanos

Por Arelys Munda

Navidad en tierra de santos
Imagen: Isidro López
En un despliegue de profunda fe, la ciudad de Valera ha transformado sus principales calles y avenidas en un escenario navideño sin igual, rindiendo un emotivo y luminoso homenaje a su hijo más ilustre y ahora Santo Universal: San José Gregorio Hernández Cisneros, el "Médico de los Pobres".

Lejos de los tradicionales motivos decembrinos, esta Navidad en "la Tierra de Santos" se viste con la nobleza de la vocación y el servicio, proyectando en cada esquina y bulevar la imagen bondadosa del trujillano que intercedió y entregó su vida a los más necesitados.

Es una manifestación palpable del inmenso orgullo que late en el corazón de los trujillanos, un pueblo que siempre lo sintió como suyo y que hoy celebra su elevación a los altares.

Imagen: Franyer García

Las luces de la Navidad se entrelazan con el recuerdo del hombre de ciencia y profunda cristiandad, aquel que llevó el conocimiento médico más avanzado a los humildes y que, con su vida, demostró que la santidad es posible en el día a día, en el trabajo incansable por el prójimo.

Imagen: Isidro López

Cada adorno es un eco de su legado: su inigualable humildad, su incansable dedicación y su fe inquebrantable, virtudes que ahora inspiran a toda Venezuela y al mundo.

Imagen: Isidro López

Valera no solo adorna sus espacios, sino que ilumina el alma colectiva, registrando el camino de este insigne venezolano, cuyo servicio trascendió fronteras y clases sociales. Es una Navidad impregnada de esperanza y gratitud, un recordatorio luminoso de que la virtud más heroica floreció en la sencillez de su tierra andina, en Isnotú, a pocos kilómetros de Valera.

Imagen: Franyer García

La festividad decembrina en el casco central de Valera se convierte en una emotiva peregrinación de luces y fe, donde residentes y visitantes se congregan no solo para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, sino también para honrar al Santo que nos une, aquel que se convirtió en un faro de moralidad y solidaridad para la nación. Es el testimonio vivo de un pueblo que, con el rostro de su Santo en sus calles, declara al mundo el inmenso orgullo y la eterna devoción por el hombre que jamás les falló: San José Gregorio Hernández.

Imagen: Isidro López
Imagen: Franyer García
Imagen: Franyer García
Imagen: Franyer García
Imagen: Franyer García
Imagen: Abraham Zambrano
Imagen: Abraham Zambrano
Imagen: Abraham Zambrano
Imagen: Abraham Zambrano
Imagen: Abraham Zambrano
Imagen: Abraham Zambrano

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Imágenes: Isidro López / Abraham Zambrano / Franyer García

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

