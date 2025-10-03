Noticia Al Día estará presente en el Vaticano

Noticia Al Día, el medio de comunicación líder y más reconocido del occidente venezolano, garantiza a sus lectores una cobertura sin precedentes de la próxima y memorable canonización de los primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Reforzando su compromiso con la información de alta relevancia e impacto cultural y religioso, Noticia Al Día contará con un enviado especial exclusivo, cuya trayectoria lo convierte en una fuente de información privilegiada: el Vicerrector de la Universidad José Gregorio Hernández, Juan Andrés Rincón.

La presencia de Juan Andrés Rincón, garantiza una perspectiva que va más allá del reportaje tradicional:

No sólo es el Vicerrector Académico de la Universidad José Gregorio Hernández, sino que también fungió como el representante de la casa de estudios ante la Oficina de la Vicepostulación de la Causa de la Canonización del Beato.

Su experiencia es profunda y directa, pues participó activamente en el proceso de Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández.

En años anteriores, colaboró ​​estrechamente con universidades regionales en la sigilosa tarea de

recolectar testimonios de fe y devoción relacionados con los milagros atribuidos al "médico de los pobres".

El Legado del "Siervo de Dios" en la educación

La selección de este enviado especial, destaca la profunda conexión entre el Dr. José Gregorio Hernández y la institución que representa: La Universidad José Gregorio Hernández, quien ha honrado el legado del santo trujillano creando un innovador modelo educativo y pedagógico que busca:

Consolidar la vida del estudiante, mediante un modelo educativo y pedagógico basándose en el ejemplo de servicio, ciencia y fe del Dr. José Gregorio Hernández, asegurando que su ética y dedicación inspiren a las nuevas generaciones.

Rincón, acompañará a Noticia Al Día en la cobertura de todos los eventos centrales, ofreciendo análisis exclusivos, detalles inéditos y la perspectiva de un experto que ha sido testigo y colaborador en el camino a la santidad.

Foto: Oriana Reyes

