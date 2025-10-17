Noticia al Día ya está en Isnotú

El próximo domingo 19 de octubre de 2025 se llevará a cabo la ceremonia de canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Rendiles Martínez en la Plaza San Pedro, Roma, un evento de trascendental importancia para la fe católica del país.

Isnotú: El corazón de la celebración en Venezuela

La población de Isnotú, estado Trujillo, que vio nacer al "Médico de los Pobres", será un punto neurálgico en las celebraciones. No solo es un lugar significativo para el pueblo trujillano, sino para todos los venezolanos por lo que Noticia al Día te informará sobre estos acontecimientos.

