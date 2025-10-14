Martes 14 de octubre de 2025
Al Dia

¡Orgullo Nacional! El tapiz de José Gregorio Hernández irradia en el corazón de El Vaticano

El tapiz de San José Gregorio Hernández Cisneros, fue colocado en la fachada de la Basílica de San Pedro en El Vaticano.

Por Arelys Munda

¡Orgullo Nacional! El tapiz de José Gregorio Hernández irradia en el corazón de El Vaticano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con este emotivo acto, queda un precedente del fervor y la fe de toda una nación en el corazón de la Iglesia Católica.

En medio de un un acto que simboliza la culminación de décadas de devoción y el reconocimiento de su santidad universal, fue colocado en la fachada de la Basílica de San Pedro en El Vaticano, el tapiz de San José Gregorio Hernández.

La monumental imagen del “Médico de los Pobres” se exhibirá ante millones de fieles y peregrinos, muchos de ellos venezolanos que han viajado para presenciar este momento histórico.

Imagen: José Arnaldo Mujica

La obra está inspirada en la imagen clásica y venerada del trujillano en 1917, una fotografía tomada en Nueva York, cuando tenia 52 años. Será desplegada en un estandarte en la plaza mientras se desarrolla la canonización.

Imagen: José Arnaldo Mujica

El proceso de canonización del Dr. Hernández, fallecido en 1919 y beatificado en 2021, culmina gracias al reconocimiento del Papa Francisco ante la devoción popular.

La figura del Beato venezolano, es un faro para la medicina moderna y un testimonio de fe inquebrantable, de alguien que dedico su vida al servicio de los demás.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Elle Fanning: La transformación del maquillaje en el BFI London film festival

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Factores sorprendentes que sabotean tu descanso, según expertos

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Vacaciones navideñas escolares arrancan el 15-Dic

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a

Cinco mujeres solventaron sus diferencias a "puño limpio" en Los Patrulleros

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Lewandowski se lesiona y es duda para el Clásico

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Israel entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos como parte del acuerdo de alto el fuego

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Andry Lara será el encargado de abrir en el juego inaugural de Águilas

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Serie de Campeonato: Bazardo se apuntó el triunfo en victoria de Marineros ante Azulejos

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Dodgers pegan primero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

Luis Arráez se queda sin mánager: Mike Shildt renuncia a Padres y anuncia su retiro

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

FANB desmantela campamento clandestino usado como astillero en el municipio Miranda

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

Polémica en Barcelona: revelan irregularidades en la adjudicación del proyecto del Spotify Camp Nou

"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Noticias Relacionadas

Al Dia

Un 14 de octubre nació José Manuel Sánchez, mejor conocido como El Gallo de Veritas

Destacó por su humor característico y habilidad para contar chistes, especialmente en el contexto de las gaitas y las tradiciones.
Canonización

Canonización equipolente: José Gregorio Hernández subirá a los altares por aclamación popular

Este proceso de santidad, que ha requerido de constancia, paciencia y trabajo en equipo a lo largo de décadas, culmina de una manera excepcional dentro de la legislación canónica. 
Al Dia

El significado de ordenar los billetes de menor a mayor según la psicología

Este acto, que puede parecer trivial, tiene el potencial de afectar nuestra percepción y manejo de los recursos económicos de maneras significativas.
Al Dia

Tembló en Churuguara y Chichiriviche, estado Falcón

Así lo informó Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025