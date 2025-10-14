Con este emotivo acto, queda un precedente del fervor y la fe de toda una nación en el corazón de la Iglesia Católica.

En medio de un un acto que simboliza la culminación de décadas de devoción y el reconocimiento de su santidad universal, fue colocado en la fachada de la Basílica de San Pedro en El Vaticano, el tapiz de San José Gregorio Hernández.

La monumental imagen del “Médico de los Pobres” se exhibirá ante millones de fieles y peregrinos, muchos de ellos venezolanos que han viajado para presenciar este momento histórico.

Imagen: José Arnaldo Mujica

La obra está inspirada en la imagen clásica y venerada del trujillano en 1917, una fotografía tomada en Nueva York, cuando tenia 52 años. Será desplegada en un estandarte en la plaza mientras se desarrolla la canonización.

Imagen: José Arnaldo Mujica

El proceso de canonización del Dr. Hernández, fallecido en 1919 y beatificado en 2021, culmina gracias al reconocimiento del Papa Francisco ante la devoción popular.

La figura del Beato venezolano, es un faro para la medicina moderna y un testimonio de fe inquebrantable, de alguien que dedico su vida al servicio de los demás.

Noticia Al Dia / Arelys Munda