Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela ofreció una magistral presentación Roma

La Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela ofreció este sábado 18 de octubre una magistral presentación en la Iglesia del Sacro Cuore en Roma, Italia, como parte de las actividades previstas para la canonización del doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles.

La jornada inició con la exposición del Santísimo Sacramento y una oración colectiva. Posteriormente, los músicos dirigidos por el maestro Andrés David Ascanio interpretaron obras del repertorio clásico nacional y piezas de inspiración religiosa.

Este domingo, 19 de octubre el papa León XIV realizó la misa de canonización de los santos venezolanos el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Noticia al Día/Con información de Noticias Venevisión