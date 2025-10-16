Papa León XIV recibió en audiencia a delegación eclesiástica encabezada por el cardenal Porras

Este jueves, 16 de octubre el arzobispo emérito de Caracas, Cardenal Baltazar Porras, fue recibido en audiencia privada por el papa León XIV junto a una delegación eclesiática a próposito de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

A través de sus canales oficiales, el cardenal Porras aseguró que el encuentro con su santidad fue cercano, fraterno y cordial, donde señaló que el obispo de Roma está muy atento por los actos a celebrarse este domingo. También extendió una bendición a todo el pueblo venezolano.

Asimismo durante la mañana se llevó a cabo una peregrinación por Vía de la Consolación en Roma, donde participaron ciudadanos venezolanos, sacerdotes y los niños de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar que tocarán el domingo en la misa de canonización.

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, encabezó esta actividad y manifestó en las redes sociales de la Arquidiócesis de Caracas que esta actividad es importante porque, además de prepararse para la misa, se pide la bendición de Dios para Venezuela y que los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles intercedan por la paz en nuestro país.

La Conferencia Episcopal Venezolana informó el miércoles 15 de octubre que una delegación del purpurado de nuestro país, encabezada por el cardenal Baltazar Porras y el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, ya llegó a Roma para participar en la eucaristía que se oficiará en El Vaticano.

A través de redes sociales se difundieron imágenes del saludo que el cardenal Porras y los demás obispos dieron al papa León 14 al término de su audiencia general este miércoles en la plaza San Pedro.

La Conferencia Episcopal Venezolana explicó que, si bien la audiencia no está incluida en la agenda previa a los actos litúrgicos de este domingo 19 de octubre, sirvió para reafirmar el vínculo entre el sumo pontífice y los venezolanos.

