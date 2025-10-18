Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Peregrinación de la esperanza: Venezolanos se reúnen en Roma para celebrar a sus nuevos santos

Una oleada de fe y profundo fervor patrio envuelve la Ciudad Eterna, donde miles de venezolanos, provenientes de todas partes del mundo, se congregan para participar en la segunda gran peregrinación dedicada a la canonización de sus dos primeros santos universales

Por Arelys Munda

Este encuentro, que marca un hito en la historia de la Iglesia venezolana, se convierte en un emotivo símbolo de unidad y esperanza para la nación. Los peregrinos han viajado con la imagen del "Médico de los Pobres" y de la beata caraqueña, llevando consigo la gratitud por los milagros recibidos y la devoción que ambos encarnan.

El eco de la fe inquebrantable

La figura del Dr. José Gregorio Hernández, el Siervo de Dios que dedicó su vida a la medicina con profunda caridad, es venerada como un faro de la fe y un intercesor infalible ante la enfermedad. Su canonización, es recibida por los venezolanos, no sólo como un reconocimiento de la Iglesia, sino como una confirmación del santo que, "sin ser santo en la tierra, ya era milagroso para su pueblo" .

Junto a él, la Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de las Siervas de Jesús, eleva a la mujer venezolana a los altares. Su ejemplo de humildad, servicio incondicional a los más necesitados y su fortaleza ante la adversidad (a pesar de su discapacidad física), resuena como un testimonio de que la santidad se construye en el amor y la entrega cotidiana.

Se espera que cerca de 5.000 venezolanos, se sumen a cientos de ciudadanos que residen en Europa y otras latitudes, transformando a Roma en un punto de encuentro para la fe.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

