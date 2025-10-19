Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Prelados venezolanos: Dos Santos para el país, un tiempo de esperanza, unidad y reconciliación

Noticia al Dia recogió la opinión de dos reconocidos representantes de lglesia católica de Maracaibo sobe lo que significa para el país el contar desde este momento con dos santos

Por Javier Sanchez

Prelados venezolanos: Dos Santos para el país, un tiempo de esperanza, unidad y reconciliación
José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles elevados a santos. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los prelados venezolanos ven la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como un motivo de esperanza, unidad y reconciliación para el país, además de un símbolo de la fe venezolana.

"Lo que estamos viviendo en este  instante es un acontecimiento divino que nos colma de abundantes bendiciones", considera el padre José Andrés Bravo, presbítero de la Arquidiócesis de Maracaibo y director del Centro Arquidiocesano de Estudios de Doctrina Social de la Iglesia.

‎A su juicio "este  acontecimiento significa el seguir creciendo en la fe vivida en la caridad,
‎el camino hacia la santidad que es el amor fraterno, preferencialmente por los pobres y necesitados".



‎Para el padre Eleuterio  Cuevas , párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y expárroco de la basílica de Nuestra señora de Chiquinquirá en Maracaibo, contar el país desde este momento con dos santos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles , "aparte de ser el fruto de 500 años de Evangelización, es el reconocimiento oficial de la Santa Madre Iglesia de la vida Cristiana, del cumplimiento de las Bienaventuranzas y de la Caridad Evangélica de dos grandes venezolanos hoy en los altares".

‎"Como nuestros santos, desde el anonimato hay cientos de miles de venezolanos que han practicado el cristianismo y hoy desde la Iglesia triunfante siguen intercediendo por esta grey que ama, lucha canta y ora", considera el prelado.

Une a los venezolanos

Es la canonización un gran regalo y un motivo de júbilo para Venezuela, representando un modelo para ser felices a través de la fe y la caridad, señalan.

Ambos santos son un referente que une a los venezolanos y que representan valores profundamente arraigados en la identidad nacional, como la solidaridad, la compasión y la fortaleza ante la adversidad.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía





Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N° 48 se desplaza por el noroeste de Venezuela con altas probabilidades de convertirse en ciclón

Onda tropical N° 48 se desplaza por el noroeste de Venezuela con altas probabilidades de convertirse en ciclón

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

Noticias Relacionadas

Al Dia

Faltan 6 días para la Bajada de La Chinita

El acto eclesiástico se llevará a cabo el próximo sábado, 25 de octubre
Al Dia

Así se desarrolla la caminata rosa "por una ciudad libre de cáncer de mama" en Maracaibo

Con un recorrido de 10 kilómetros, que cuentan con 20 puntos de hidratación, los marabinos demostraron su compromiso no solo con la prevención de la enfermedad
Al Dia

Papa León XIV afirmó que nuevos santos han sido capaces de "mantener encendida la llama de la fe"

En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela.
Al Dia

Así se desarrolla la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Catedral de San Pedro

La ceremonia, presidida por el papa León XIV en la emblemática Basílica de San Pedro, marca el cierre de un extenso proceso que culmina con la inscripción de ambos en el Libro de los Santos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025