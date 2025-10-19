Prelados venezolanos: Dos Santos para el país, un tiempo de esperanza, unidad y reconciliación

Los prelados venezolanos ven la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles como un motivo de esperanza, unidad y reconciliación para el país, además de un símbolo de la fe venezolana.

"Lo que estamos viviendo en este instante es un acontecimiento divino que nos colma de abundantes bendiciones", considera el padre José Andrés Bravo, presbítero de la Arquidiócesis de Maracaibo y director del Centro Arquidiocesano de Estudios de Doctrina Social de la Iglesia.

‎A su juicio "este acontecimiento significa el seguir creciendo en la fe vivida en la caridad,

‎el camino hacia la santidad que es el amor fraterno, preferencialmente por los pobres y necesitados".



‎Para el padre Eleuterio Cuevas , párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y expárroco de la basílica de Nuestra señora de Chiquinquirá en Maracaibo, contar el país desde este momento con dos santos, San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles , "aparte de ser el fruto de 500 años de Evangelización, es el reconocimiento oficial de la Santa Madre Iglesia de la vida Cristiana, del cumplimiento de las Bienaventuranzas y de la Caridad Evangélica de dos grandes venezolanos hoy en los altares".

‎"Como nuestros santos, desde el anonimato hay cientos de miles de venezolanos que han practicado el cristianismo y hoy desde la Iglesia triunfante siguen intercediendo por esta grey que ama, lucha canta y ora", considera el prelado.

Une a los venezolanos

Es la canonización un gran regalo y un motivo de júbilo para Venezuela, representando un modelo para ser felices a través de la fe y la caridad, señalan.

Ambos santos son un referente que une a los venezolanos y que representan valores profundamente arraigados en la identidad nacional, como la solidaridad, la compasión y la fortaleza ante la adversidad.

