Preparan actividades en Falcón por la canonización de JGH

La Catedral Basílica Menor de Santa Ana de Coro, en el estado Falcón, prepara actividades a propósito de la canonizacción de José Gregorio Hernández.

Las preparaciones van con diferentes jornadas misioneras en las distintas parroquias de la entidad que terminarán el próximo sábado 18 de octubre.

El párroco del santuario del doctor JGH, Eucario Inciarte, indicó que "también estaremos viviendo con mucha alegría la vigilia que nos estará preparando para la canonización desde nuestro santuario".

Resaltó que iniciarán a las 11 de la noche del 18 y el «19 a las 3 de la mañana estaremos viviendo de cerca la transmición en vivo desde el Vaticano».

Para el primero de noviembre recibirán la reliquia de madre Carmen Rendiles, junto con la de José Gregorio Hernández, para hacer una peregrinación desde el hospital de Coro hasta el santuario.

