Raúl Ramírez inmortaliza a San José Gregorio Hernández en chocolate

El venezolano Raúl Ramírez, elaboró una escultura hecha con chocolate de San José Gregorio Hernández, quien fue canonizado junto a Santa Carmen Rendiles, este domingo, 19 de octubre. La obra fue revelada por el centro de investigación Cacao Original, ubicado en la Hacienda La Trinidad.

"Celebramos en conjunto con Cacao de Origen a través de esta maravillosa escultura, donde la fe se funde con el arte del chocolate. Nos unimos a la inmensa alegría por la canonización de nuestros santos. Una obra de arte con chocolate, creada con pasión y con cacao de origen venezolano, por el maestro Chocolatier Raúl Ramírez", remarca el centro de investigación Cacao de Origen ubicado en la Hacienda La Trinidad a través de sus redes sociales.

Por su parte, Ramírez, oriundo de Caripito, estado Monagas y quien lleva tres años dedicándose a la chocoescultura. "Para mí, elaborar esta escultura representa el símbolo de fe, ciencia y servicio", expresó el chocolatero.

